Tata Puiu, Cornel Dinu si Mitica Dragomir se BAT pentru FIREA! Detalii incredibile din lupta electorala! Pentru ce candideaza alaturi de actualul primar

Nume importante ale sportului romanesc si-au anuntat candidatura la Consiliul General al Capitalei.

Gabriela Firea, care candideaza din partea PSD pentru un nou mandat la Primaria Bucurestiului, i-a prezentat astazi pe cei care o sustin si care i se alatura in proiectul de modernizare a orasului.

Printre numele cunoscute de pe lista de candidati pentru Consiliul General al Capitalei se afla oamenii de sport Elisabeta Lipa, Cornel Dinu, Dumitru Dragomir, Anghel Iordanescu si Daniel Pancu.

"Personalitati marcante ale tarii si Capitalei ni se alatura pentru a continua ceea ce am inceput acum 4 ani: modernizarea Bucurestiului!

Depunem impreuna, in aceste momente, lista pentru viitorul Consiliu General, pe care se afla: Petre Roman - prim ministru al Romaniei (1990-1991), indragita actrita Monica Davidescu, oamenii de sport si fair-play: Elisabeta Lipa, Cornel Dinu, Dumitru Dragomir, Anghel Iordanescu, Daniel Pancu, regizorul Sorin Iliesiu, alaturi de cadre medicale, profesori, juristi, ingineri.

Asa cum am lucrat in ultimii 4 ani, asa vom lucra si in urmatorii 4 in Consiliul General: voi propune numai proiecte benefice pentru oameni, pentru fiecare barbat, femeie sau copil din Capitala, si ma bazez pe echipa mea de consilieri generali pentru a le putea transpune in realitate", a declarat Gabriela Firea.

Implicat in politica este si Dorinel Munteanu, care a fost inclus pe lista PMP pentru Consiliul Local Galati.