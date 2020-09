Dumitru Dragomir stie care este avantajul 'tricolorilor' in duelul cu Irlanda de Nord! "Convingerea mea este ca ii batem!" 

Dumitru Dragomir este optimist inaintea partidelor echipei nationale din Nations League.

Fostul presedinte al FRF crede ca Romania are sansa de a castiga cel putin meciul cu Irlanda de Nord. El a punctat si faptul ca ar fi fost bine daca suporterii ar fi putut participa la meci din tribune.

"Si ei (n.r. cei din Irlanda de Nord) sunt jos de tot cu fotbalul. Si ei, si noi. Cred ca ii batem ca nici eu nu mai au fotbal.

Irlandezii au fundasi laterali care pleaca bine in atac, dar e treaba lui (n.r. Mirel Radoi). El raspunde. Poate o nimereste (n.r. cu sistemul de joc 4-3-3 pe care intentioneaza sa-l foloseasca).

Convingerea mea este ca nici ei nu au fotbalisti importanti. Eu zic ca ii batem!

Nu e in regula, trebuia sa ne lase cu cel putin 20-30% spectatori in tribune. Stadionul e mare, e aerisit", a declarat Dumitru Dragomir la Ora exacta in sport.

Nationala Romaniei va infrunta Irlanda de Nord si Austria, meciurile din Nations League urmand a fi transmise in direct de PRO TV pe 4 si pe 7 septembrie, de la ora 21:45.