"Pentru ce iti dau zeci de mii de euro, sa-mi zici nu?! Du-te la Divizia C pentru 15 milioane pe luna!" Atac DUR al lui Dumitru Dragomir! "Suntem de rasul omenirii!"

Dumitru Dragomir a comentat la Pro X situatia fotbalului din Romania.

Fostul presedinte al LPF a spus ca nu se mai face nimic in tara pentru sport, iar asta ne-a adus intr-o pozitie ingrijoratoare. El a spus ca CFR este singura echipa care are sanse reale in Europa, insa Dan Petrescu trebuie sa se impuna mai mult in fata jucatorilor.

"Cand eram eu presedinte si eram pe locul 7 in Europa, eu nu va refuzam, iar acum cand suntem zob, nu-i zdrobiti pe-astia...

Are dreptate Dan Petrescu, sunt de acord cu el. Nu facem nimic pentru fotbal, pentru sport. Niciun Guvern nu a facut nimic, nimic, nimic pentru fotbal. Am mai facut o lege impotriva huliganismului, am mai facut impozitele alea micsorate de vicepremierul Copos... Facuseram ceva.

CFR e o echipa serioasa, a luat bataie cu ghinion si cu proasta inspiratie de a-l pune pe Golofca sa bata ultimul. Trebuie sa-l pui pe unul cu o moral de competitie inalta.

Asta (n.r. ca n-au vrut ceilalti sa execute) sa n-o aud din gura unui antrenor. Pentru ce iti dau zeci de mii de euro, sa-mi zici nu?! Du-te la Divizia C, sa-ti dea 15 milioane pe luna. Auzi, sa-l intrebi: 'Vrei sa bati, iubitule?' Doamne Dumnezeule...

Am vorbit cu niste fotbalisti mari. Cei de Divizia C de acum 25-30 de ani erau astazi la echipa nationala. La mistouri ne pricepem toti. Dobrin, Hagi, Dumitrache... ce fotbalisti puteau fi. Cum a luat, domnule, Steaua, Cupa Campionilor Europeni? A influentat Ceausescu rezultatele?!

Fara munca si fara bani nu se poate face sport de performanta. Ganditi-va ce gimnastica, ce lupte, box, scrima aveam... Acum suntem de rasul Europei si al omenirii. Daca nu era Halep asta, praful se alegea. Nu mai auzea nimeni de Romania", a declarat Dragomir la Ora exacta in sport.

El a vorbit si despre ce se intampla la Dinamo, declarandu-se optimist: "Cred ca Dinamo e pe drumul cel bun, zau. Am vazut ca l-au oprit si pe Balanescu, si pe Multescu. Incep sa-si aduca fotbalisti ca nu joaca nici Balanescu, nici spaniolii. Trebuie sa-si aduca jucatori de valoare. Contra e o alegere buna, vine de la nationala. Daca nu e bun el, pe cine sa aduci?! Era bun si 'Smurdul', dar sa vedem ce se intampla."