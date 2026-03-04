România are la finalul lunii martie un meci de totul sau nimic cu Turcia, în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Dacă România va trece de Turcia (26 martie, 19:00), atunci va întâlni câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo în finala barajului (31 martie, 21:45).

Răzvan Burleanu, întrebat frontal: ”Poate Hagi să preia naționala după barajul cu Turcia?”

Întrebat dacă există posibilitatea ca Gheorghe Hagi, fostul mare internațional român și actual patron la Farul Constanța, să preia naționala după barajul pentru CM 2026, Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a evitat un răspuns cert.

Burleanu a explicat totuși că federația și-ar dori să lucreze cu Hagi la un moment dat. Apoi, șeful FRF a vorbit despre Ilie Dumitrescu, numit recent ”Player Transition Manager”.

”Nu pot să vă confirm, nici să vă infirm. Gică Hagi este un antrenor cu care noi ne-am dori să lucrăm la un moment dat. Iar cu Ilie Dumitrescu am o relație foarte bună de unsprezece, doisprezece ani, ceea ce înseamnă că venirea lui nu e deloc întâmplătoare.

El a venit într-un nou departament ”Professional Club Services”, unul care le propune cluburilor profesioniste un set de reguli care să ne ajute să creștem economia la nivelul primei ligi si calitatea jocului”, a spus Răzvan Burleanu, potrivit iamsport.

Reacția lui Mircea Lucescu după ce FRF a anunțat că va sta pe bancă în barajul cu Turcia

”De azi, tot ce contează este pregătirea echipei pentru meciurile din play-off. Am ținut tot timpul legătura cu asistenții mei și cu jucătorii, s-a lucrat în toată această perioadă la cel mai înalt nivel.

Avem o echipă formată din fotbaliști valoroși și sunt sigur că se vor pregăti foarte bine pentru aceste jocuri. Sunt talentați și au dorința de a face românii fericiți. Cred în ambiția și forța grupului și în capacitatea lui de a depăși acest moment.

Sunt sigur că împreună putem să obținem calificarea. Avem nevoie acum de o atmosferă bună care să ne ofere posibilitatea de a pregăti în liniște aceste partide foarte importante pentru tot fotbalul românesc”, a spus Mircea Lucescu.