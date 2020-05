"Ceasul mortii al lui Trump" | Imagini INCREDIBILE cu celebrul Times Square din New York! Ce este afisat

Aproape 1.4 milioane de persoane au fost infectate in SUA cu noul coronavirus si deja au fost inregistrate peste 80.000 de decese.

Cifrele dezastruase sunt in mare parte din cauza masurilor luate foarte tarziu de autoritati, iar principalul tras la raspundere este chiar presedintele Donald Trump.

Ca forma de protest, un ecran "Trump Death Clock" a fost amplasat pe celebrul Times Square din New York si arata numarul deceselor provocate de pasivitatea presedintelui vata de virusul ucigator, anunta BBC.

Ceasul a fost realizat de cineastul Eugene Jarecki si pana marti, pe site-ul trumpdeathclock.com era afisat numarul de 48.731 de morti.

Pe site-ul respectiv se precizeaza faptul ca Donald Trump "a refuzat sa actioneze pana pe 16 martie", iar epidemiologii au spus ca "daca masurile ar fi fost luate cu o saptamana mai devreme, 60% dintre decesele provocate de Covid-19 in SUA ar fi fost evitate".

Trump Death Clock is now live in Times Square. https://t.co/82GTrQU5j9 #TrumpDeathClock https://t.co/V3hB55Ond1 pic.twitter.com/DXxySKEelA