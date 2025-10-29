Fost campion în Premier League cu Manchester City, Costel Pantilimon a evoluat pentru un singur sezon și în La Liga, la Deportivo La Coruna, acolo unde a fost coleg cu Florin Andone, dar și cu Federico Valverde (27 de ani), actualul star de la Real Madrid.



Transferat de gruparea de pe ”Santiago Bernabeu” în 2016 pentru cinci milioane de euro de la Penarol, mijlocașul uruguayan a fost împrumutat pentru un sezon la Deportivo La Coruna pentru a prinde minute la cel mai înalt nivel.



Costel Pantilimon a fost coleg cu Fede Valverde la Deportivo La Coruna



Valverde își impresiona colegii și la antrenamentele echipei. ”Zici că are rachete în picioare”, spune hotărât Pantilimon.



„Șut, da. Aici poți să-ți confirm. Zici că are rachete în picioare. Când era la Deportivo La Coruna era un copil. Auzisem că cei de la Real l-au dat împrumut, un jucător promițător, în care multă lume crede. Era un jucător care tot timpul băga capul în pământ, muncea, nu făcea rabat la efort. Noi îl vedeam la antrenament. La Coruna nu a avut de multe ori situația în care să ajungă la finalizare.



Mă bucur pentru el că a dat de niște oameni care l-au forțat, pentru că avea nevoie. Nu e cel mai tehnic, dar e muncitor. Sunt și eu mândru, la rândul meu, că am jucat împreună și îl văd, în momentul de față, unul dintre căpitanii Realului”, a spus Costel Pantilimon, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro.”.



Evaluat la 130 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Valverde este titular incontestabil la Real Madrid și este unul dintre căpitanii echipei. Până acum a strâns 335 de partide pentru echipa sa de club, la care a marcat de 32 de ori și a bifat 34 de pase decisive.



Până acum, sud-americanul are în palmares două trofee UEFA Champions League și trei titluri în La Liga cu echipa sa de club.



CV-ul lui Costel Pantilimon:

