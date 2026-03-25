Simona Halep, despre flagelul mileniului trei: ce nu a făcut niciodată în copilărie și cum s-a pregătit pentru performanță
Simona Halep s-a pronunțat asupra celui mai fierbinte subiect, ignorat activ și tolerat, în societatea de astăzi.

Au trecut un an, o lună și trei săptămâni de la ultimul meci oficial jucat în carieră de Simona Halep, o partidă cu Lucia Bronzetti, consumată în turul întâi al Openului Transilvaniei 2025.

Dublă campioană de Grand Slam și unic număr unu WTA oferit de România, în istoria tenisului, Simona Halep dă astăzi numele Centrului Național de Tenis „Simona Halep,” dar și sfaturi pentru ca țara noastră să crească într-o mai mare armonie generația de mâine.

Simona Halep s-a pregătit de performanță înainte să devină profesionistă: „Eu nu m-am jucat niciodată pe calculator.”

Vorbind despre flagelul care a acaparat societatea în startul mileniului trei, internetul adus în buzunarele oamenilor, prin intermediul telefoanelor și tabletelor inteligente, Simona Halep a explicat cum s-a pregătit ea însăși pentru marea performanță, încă din fragedă copilărie, dar și ce anume pot să facă părinții, în ziua de azi, pentru a diminua din efectele nocive produse de utilizarea intensivă a telefoanelor mobile și a rețelelor sociale.

Halep bănuiește că generația de astăzi ascultă mai puțin decât o făcea generația sa

„Eu nu m-am jucat niciodată pe calculator. Eu ieșeam afară, pe stradă, cu vecinii și jucam fotbal, tenis, baba-oarba, toate nebuniile de pe Pământ, dar eram în colectivitate. Tot timpul făceam mișcare.

Am și eu doi nepoței. Sunt foarte prinși de tabletă, de tot ce e online. Cred că asta îi distrage pe copii de la ce ar trebui să facă și de la concentrarea pe care un copil trebuie să o aibă atunci când vrea să facă performanță.

Ca să faci performanță, trebuie să îți croiești drumul și să fii pregătit atunci când vine momentul să spui că vrei să faci performanță.

E o pregătire emoțională, psihică și fizică. Trebuie multă atenție, multă dorință de a face lucrurile așa cum ți se spune, să asculți... ador copiii, nu îi critic, Doamne ferește, dar copiii din ziua de azi ascultă mai puțin decât ascultam noi. Am senzația că atenția lor e distribuită în alte părți, mai ales online,” a comentat Simona Halep, într-un dialog cu Horia Tecău.

Sfaturile Simonei Halep pentru părinți, în contextul utilizării intensive a telefoanelor mobile de către copii

„Ce aș putea să sugerez e să fie mai disciplinați. Împreună cu părinții - singuri nu au nicio șansă - să aibă tactul și afinitatea de a se pregăti pentru performanță, în orice domeniu ar fi,” s-a pronunțat Simona Halep, într-o discuție cu Horia Tecău, la MindArchitect.

Nu în ultimul rând, Simona Halep i-a sfătuit pe părinți să fie creativi în a găsi noi activități provocatoare pentru copiii lor, dar și să le acorde mai mult timp decât s-a obișnuit, în deceniile anterioare, din partea părinților români, să le fie oferită copiilor, în contextul „hoțului suprem de atenție,” telefonul mobil cu internet.

Halep va fi însoțită de Cahill, în meciul de retragere programat în 13 iunie

Simona Halep va juca alături de Darren Cahill, în meciul de retragere stabilit oficial în cadrul Festivalului Sporturilor 2026, de la Cluj-Napoca.

Evenimentul va avea loc în data de 13 iunie, în Arena BT.

Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Ultimele informații din lotul lui Mircea Lucescu
Plecare de antrenor în Superliga: „Mulțumim!“
Drama lui Halep: „Trei luni am fost în depresie“
„Cutremur“ la Tottenham: Igor Tudor pleacă! Drăgușin va fi antrenat de un nume uriaș
Dinamovistul Devis Epassy a ajuns în Australia
Turcii au apelat la inteligența artificială și au dat scorul corect la barajul Turcia – România: ”Cea mai logică predicție!”

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

George Pușcaș debutează la Dinamo în amicalul ”câinilor”! Cu cine joacă echipa lui Zeljko Kopic

Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Ultimele informații din lotul lui Mircea Lucescu

Reghecampf, out! Africanii anunță plecarea românului după un scandal monstru

Gazzetta dello Sport a dat pronosticul pentru Turcia - România

Plecare de antrenor în Superliga: „Mulțumim!“
„Cutremur“ la Tottenham: Igor Tudor pleacă! Drăgușin va fi antrenat de un nume uriaș
Drama lui Halep: „Trei luni am fost în depresie“
Hagi, gata să-i ia locul lui Lucescu?! Ce a spus ”Regele”
Dinamovistul Devis Epassy a ajuns în Australia
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
David Popovici și-a cumpărat un telefon "retro". Ce marcă e și suma plătită
FCU Craiova - Universitatea Craiova 1-2 | Reacție fabuloasă la telefonul de pe banca tehnică: „Vorbiţi de funie în casa spânzuratului!”
„Ce ți-am spus acum șase ani?” Emilian Dolha, despre „involuția” pe care o vede în societate
Ceartă în familia Djokovic: declarația făcută de „Nole” care a deranjat-o pe soția sa, Jelena
Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

