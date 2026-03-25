Au trecut un an, o lună și trei săptămâni de la ultimul meci oficial jucat în carieră de Simona Halep, o partidă cu Lucia Bronzetti, consumată în turul întâi al Openului Transilvaniei 2025.

Dublă campioană de Grand Slam și unic număr unu WTA oferit de România, în istoria tenisului, Simona Halep dă astăzi numele Centrului Național de Tenis „Simona Halep,” dar și sfaturi pentru ca țara noastră să crească într-o mai mare armonie generația de mâine.

Simona Halep s-a pregătit de performanță înainte să devină profesionistă: „Eu nu m-am jucat niciodată pe calculator.”

Vorbind despre flagelul care a acaparat societatea în startul mileniului trei, internetul adus în buzunarele oamenilor, prin intermediul telefoanelor și tabletelor inteligente, Simona Halep a explicat cum s-a pregătit ea însăși pentru marea performanță, încă din fragedă copilărie, dar și ce anume pot să facă părinții, în ziua de azi, pentru a diminua din efectele nocive produse de utilizarea intensivă a telefoanelor mobile și a rețelelor sociale.

Halep bănuiește că generația de astăzi ascultă mai puțin decât o făcea generația sa

„Eu nu m-am jucat niciodată pe calculator. Eu ieșeam afară, pe stradă, cu vecinii și jucam fotbal, tenis, baba-oarba, toate nebuniile de pe Pământ, dar eram în colectivitate. Tot timpul făceam mișcare.

Am și eu doi nepoței. Sunt foarte prinși de tabletă, de tot ce e online. Cred că asta îi distrage pe copii de la ce ar trebui să facă și de la concentrarea pe care un copil trebuie să o aibă atunci când vrea să facă performanță.

Ca să faci performanță, trebuie să îți croiești drumul și să fii pregătit atunci când vine momentul să spui că vrei să faci performanță.

E o pregătire emoțională, psihică și fizică. Trebuie multă atenție, multă dorință de a face lucrurile așa cum ți se spune, să asculți... ador copiii, nu îi critic, Doamne ferește, dar copiii din ziua de azi ascultă mai puțin decât ascultam noi. Am senzația că atenția lor e distribuită în alte părți, mai ales online,” a comentat Simona Halep, într-un dialog cu Horia Tecău.