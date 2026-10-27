Cristi Mihai (22 de ani) a fost adus de Dinamo de la UTA Arad în vara anului 2025, ca soluție pentru regula U21, pentru 350.000 de euro. Dacă în sezonul precedent a primit câteva șanse din partea lui Zeljko Kopic, numărul de minute s-a micșorat semnificativ după ce Nuno Campos a ajuns la echipă.

Cristi Mihai poate pleca de la Dinamo! Clubul ar vrea să-l împrumute

Mijlocașul central a bifat doar trei meciuri în acest sezon și a strâns doar 55 de minute. Cele mai multe au fost în Cupa României, în meciul câștigat cu 4-1 cu Sporting Liești.

Ținând cont că Andrei Mărginean și Matthias Verreth nu pot juca, Mihai are șanse de a juca și în următorul meci din Cupă, pe care Dinamo îl va disputa pe teren propriu cu Chindia Târgoviște.

Din sezonul următor, Cristi Mihai nu va mai fi o soluție pentru regula U21, iar cei de la Dinamo iau serios în calcul să-l împrumute încă din această iarnă, pentru a prinde minute la cel mai înalt nivel, scrie GSP.ro.

Dinamo București este lider în Superligă cu 30 de puncte după 13 etape, la o „lungime” avans față de campioana en-titre Universitatea Craiova.

Dinamo pregătește transferurile

Oficialul „câinilor roșii” a confirmat că a început să fie creionată strategia de transferuri, însă vor fi foarte puține modificări la nivelul lotului pregătit de Nuno Campos.

„(n.r.- despre transferuri în ianuarie) Începem să creionăm pentru iarnă, dar, din ce pare acum, vor fi foarte puține modificări”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.