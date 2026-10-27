VIDEO EXCLUSIV Cu un gol de senzație, Răzvan Lucescu a luat primul punct în Liga Campionilor Asiei

Cu un gol de senzație, Răzvan Lucescu a luat primul punct în Liga Campionilor Asiei Fotbal extern Luce
SPORT.RO
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Răzvan Lucescu este antrenor principal la Al Sadd în Qatar.

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Razvan LucesculucescuLiga Campionilor AsieiAl-Sadd
Din articol

Cu un gol de senzație, Răzvan Lucescu a luat primul punct în Liga Campionilor Asiei! Competiția se vede pe VOYO! Echipa lui Răzvan Lucescu a avut două ratări uriașe înainte să deschidă scorul, prin Messi al Qatarului, Afif. 

Echipa lui Lucescu nu a rezistat, iar mexicanul nominalizat la Balonul de Aur, Quinones a egalat pentru saudiți. Lucescu a obținut primul punct în Liga Campionilor Asiei contra lui Brendan Rodgers, fostul antrenor al lui Liverpool.

”Puteam câștiga meciul, dar trebuie să ne mulțumim cu asta. Avem nevoie ca toată lumea, indiferent că joacă un minut, două minute, 90 de minute sau 90 de minute să dea totul!”, a spus Lucescu Jr.

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Răzvan Lucescu, aplaudat de un stadion întreg

Aflat la Al-Sadd Doha (Qatar), Răzvan s-a întors în Arabia Saudită, unde a pregătit Al-Hilal Riad, în perioada 2019-2021. Cât timp a activat la cel mai iubit club saudit, Lucescu și-a câștigat locul în istoria acestei formații. Pentru că a cucerit trei trofee, printre care cel al Ligii Campionilor. Datorită rezultatelor sale, Lucescu jr se bucură și acum de respectul fanilor din Arabia Saudită. Ceea ce s-a văzut, luni seara.

Orașul Khobar a găzduit partida Al-Qadsiah – Al-Sadd (1-1) din etapa a 3-a a Ligii Campionilor. Meciul a fost transmis, în direct, de VOYO și a demonstrat, încă o dată, cât de iubit e Răzvan în Regat, deși a plecat din Arabia Saudită de cinci ani.

Înaintea partidei, tehnicianul român a fost aplaudat de un stadion întreg. Iar când jucătorii celor două formații efectuau mișcările de încălzire, numele lui Răzvan Lucescu a fos strigat de mai multe ori de fanii lui Al-Qadsiah. Impresionat de aceste reacții la adresa sa, tehnicianul român s-a ridicat, la un moment dat, s-a dus în spatele băncii de rezerve și s-a fotografiat cu un copil, spre bucuria acestuia.

Imaginile de aici s-au viralizat în lumea arabă, crescând și mai mult popularitatea lui Răzvan Lucescu în zona Golfului Persic.

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