Cu un gol de senzație, Răzvan Lucescu a luat primul punct în Liga Campionilor Asiei! Competiția se vede pe VOYO! Echipa lui Răzvan Lucescu a avut două ratări uriașe înainte să deschidă scorul, prin Messi al Qatarului, Afif.

Echipa lui Lucescu nu a rezistat, iar mexicanul nominalizat la Balonul de Aur, Quinones a egalat pentru saudiți. Lucescu a obținut primul punct în Liga Campionilor Asiei contra lui Brendan Rodgers, fostul antrenor al lui Liverpool.

”Puteam câștiga meciul, dar trebuie să ne mulțumim cu asta. Avem nevoie ca toată lumea, indiferent că joacă un minut, două minute, 90 de minute sau 90 de minute să dea totul!”, a spus Lucescu Jr.