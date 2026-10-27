Atacantul englez Harry Kane a petrecut cu câteva ore într-un local din cartierul londonez Soho înainte de revenirea în Germania. La eveniment au participat apropiații săi, dar și foști colegi de la Tottenham, precum Ben Davies și James Maddison, alături de Eric Dier, jucătorul lui AS Monaco și fost coechipier cu Kane inclusiv la gruparea bavareză. Potrivit L'Équipe, în club s-a consumat șampanie din belșug, însă fotbalistul a avut un comportament exemplar, în timp ce gărzile sale de corp s-au asigurat că nu este deranjat de ceilalți clienți.

Pentru a sărbători primul Balon de Aur obținut de un fotbalist al lui Bayern după Karl-Heinz Rummenigge în 1981, staff-ul tehnic a decis să amâne cu 75 de minute începerea antrenamentului de marți. Bayern se pregătește pentru duelul din șaisprezecimile Cupei Germaniei, cu FC Magdeburg, echipă din liga a doua, meci programat miercuri, de la ora 21:45.

„Sunt mulțumit că am avut puțin mai mult timp pentru a sărbători acest moment atât de special cu prietenii și cu familia mea. Vreau să profit de această ocazie, pentru că acest gen de evenimente apar rar, dar fără să fac vreo nebunie, întrucât avem meci chiar miercuri”, a spus Harry Kane.