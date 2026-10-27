FOTO ȘI VIDEO Din clubul de noapte, direct la antrenamentele lui Bayern! Cum l-au primit colegii pe Harry Kane

Din clubul de noapte, direct la antrenamentele lui Bayern! Cum l-au primit colegii pe Harry Kane Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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Harry Kane a sărbătorit câștigarea Balonului de Aur 2026 într-un club din Londra, iar marți după-amiază s-a prezentat la antrenamentul celor de la Bayern Munchen.

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Din articol

Atacantul englez Harry Kane a petrecut cu câteva ore într-un local din cartierul londonez Soho înainte de revenirea în Germania. La eveniment au participat apropiații săi, dar și foști colegi de la Tottenham, precum Ben Davies și James Maddison, alături de Eric Dier, jucătorul lui AS Monaco și fost coechipier cu Kane inclusiv la gruparea bavareză. Potrivit L'Équipe, în club s-a consumat șampanie din belșug, însă fotbalistul a avut un comportament exemplar, în timp ce gărzile sale de corp s-au asigurat că nu este deranjat de ceilalți clienți.

Pentru a sărbători primul Balon de Aur obținut de un fotbalist al lui Bayern după Karl-Heinz Rummenigge în 1981, staff-ul tehnic a decis să amâne cu 75 de minute începerea antrenamentului de marți. Bayern se pregătește pentru duelul din șaisprezecimile Cupei Germaniei, cu FC Magdeburg, echipă din liga a doua, meci programat miercuri, de la ora 21:45.

„Sunt mulțumit că am avut puțin mai mult timp pentru a sărbători acest moment atât de special cu prietenii și cu familia mea. Vreau să profit de această ocazie, pentru că acest gen de evenimente apar rar, dar fără să fac vreo nebunie, întrucât avem meci chiar miercuri”, a spus Harry Kane.

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Primire cu gardă de onoare și pași de dans pe gazon

Vârful a ajuns la baza de pregătire din Munchen la începutul după-amiezii, fiind aclamat de aproximativ 200 de suporteri în fața parcării subterane. O oră și jumătate mai târziu, Kane a ieșit pe teren, după ce a trecut printr-o gardă de onoare formată din cei 900 de angajați ai clubului.

Pe gazon, încălzirea s-a desfășurat pe muzică, iar colegii săi Alphonso Davies, Jonathan Tah și Sacha Boey au întâmpinat momentul cu pași de dans. Deși a avut parte de o noapte scurtă, atacantul a dus la bun sfârșit întreaga ședință de pregătire. De asemenea, miercuri seară, înaintea fluierului de start al confruntării cu Magdeburg, va avea loc o scurtă ceremonie pe Allianz Arena, unde Harry Kane va prezenta Balonul de Aur în fața suporterilor.

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