Jocul fostei campioane a României impresionează mai multe nume importante din fotbalul românesc. Gigi Becali vrea, oricum, să facă mai multe transferuri în iarnă pentru a ”betona” lotul lui Reghecampf, dar se declară impresionat de un jucător din curtea sa: Ricardo Pădurariu (19 ani), noul titular pentru postul de fundaș stânga.

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, l-a urmărit atent pe jucătorul care reprezintă o soluție pentru regula U21 la FCSB și spune la ce capitole trebuie să mai lucreze acesta.

Dumitru Dragomir, impresionat de Ricardo Pădurariu

Mai în glumă, mai în serios, Dragomir crede că Pădurariu ar putea fi un jucător de 30 de milioane de euro dacă va continua seria evoluțiilor bune.

”Ce sfaturi le dau celor de la FCSB, în special lui MM (n.r. - Mihai Stoica). Luați-l, faceți-i un zid înalt exact cât e poarta. Să dea în zid puternic, să vină mingea în el, să învețe preluările și cu dreptul.

(…)

Apoi să primească o minge. Să alerge și din alergare să lovească, nu de pe loc să sară. Din alergare să se coordoneze de așa natură încât din pași să dea, că el având viteză, sigur va avea detentă. Să învețe două lucruri: preluări și lovirea mingii cu capul. Și este jucător de 30 de milioane de euro”, a spus Dumitru Dragomir, la Fanatik.ro.

Ricardo Pădurariu este un jucător crescut la academia FCSB-ului, dar în ultimii doi ani a fost împrumutat la alte două formații pentru a prinde minute la un nivel bun. Mai întâi, fundașul stânga a jucat pentru Gloria Bistrița, iar apoi pentru Corvinul Hunedoara, cu care a promovat în Superliga.

Pădurariu s-a impus rapid la FCSB și a bifa deja 15 apariții în toate competițiile. Cota sa de piață este acum de 700.000 de euro.