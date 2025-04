Lucrările la lăcașul de cult avansează, însă lent din cauza complexității, iar omul de afaceri inspectează personal șantierul, având ambiția declarată de a ridica "cea mai frumoasă biserică din lume".



Deși interiorul este departe de finalizare, altarul somptuos, îmbrăcat în mozaic, este deja gata și a presupus o investiție colosală. "M-a costat 10 milioane de euro", a dezvăluit Gigi Becali pentru GSP. Pereții interiori urmează să fie acoperiți, de asemenea, cu mozaic, printr-o tehnică migăloasă, fiecare piesă de un centimetru fiind montată manual, cu penseta.

Becali construiește o biserică în Voluntari



La exterior, progresele sunt vizibile. Recent au fost montate turlele în stil rusesc – cinci mai mici și una principală, impunătoare – crucea din vârful celei mai înalte ajungând la o înălțime de 40 de metri. Urmează finisarea și pictarea exteriorului, precum și montarea vitraliilor.



Motivația din spatele acestui proiect grandios este o promisiune făcută de Becali în urmă cu 17 ani, după o victorie a echipei sale împotriva lui Galatasaray. "Este o biserică pe care am făgăduit-o Domnului când am bătut-o pe Galatasaray. Am zis că dacă îi vom învinge pe turci acum, voi face o biserică acolo pe colț", explica Becali anul trecut la România TV, adăugând: "Am primit pe terenul ăsta de aici 6 milioane de euro și mulți au zis ‘Lasă, că faci în altă parte!’. Dar cu Dumnezeu nu negociezi! Făgăduința mea este acum împlinită. Va fi cea mai frumoasă biserică din lume. Ca mărime sunt multe mai mari, dar ca frumusețe…".



Conform estimărilor, lucrările la biserica din Voluntari ar urma să fie finalizate în aproximativ trei ani.