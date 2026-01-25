VIDEO EXCLUSIV Aston Villa nu știe ce-i mila! Demonstrație de fotbal și cu Newcastle pe St. James Park

Aston Villa nu știe ce-i mila! Demonstrație de fotbal și cu Newcastle pe St. James Park Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

TAGS:
Aston VillaNewcastleUnai EmeryEmi BuendiaOllie Watkins
Din articol

Aston Villa a bifat victoria pe St. James Park, 2-0 în meciul cu Newcastle din această după-amiază, transmis în exclusivitate pe VOYO.

Emi Buendia, în minutul 19, și Ollie Watkins, în minutul 88, au semnat golurile trupei din Birmingham.

Aston Villa (foto - Amadou Onana) a avut o posesie de doar 38%, însă raportul șuturilor pe spațiul porții i-a fost favorabil, 8-4.

Echipa antrenată de Unai Emery este pe locul al treilea în clasamentul din Premier League, la egalitate de puncte (46) cu Manchester City de pe poziția secundă și în spatele liderului Arsenal.

Rezumatul partidei Newcastle - Aston Villa 0-2

Clasamentul din Premier League

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla
Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent
Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent
ULTIMELE STIRI
Lamine Yamal a marcat golul etapei în La Liga! Starul Barcelonei, foarfecă de pus în ramă | Catalanii s-au distrat cu Oviedo
Lamine Yamal a marcat golul etapei în La Liga! Starul Barcelonei, foarfecă de pus în ramă | Catalanii s-au distrat cu Oviedo
Arsenal - Manchester United 1-1, pe VOYO! „Diavolii roșii” egalează după o mare gafă
Arsenal - Manchester United 1-1, pe VOYO! „Diavolii roșii” egalează după o mare gafă
Endrick și Kluivert au început NEBUNIA în Metz - Lyon, ACUM pe VOYO | Nantes – Nice s-a terminat 1-4!
Endrick și Kluivert au început NEBUNIA în Metz - Lyon, ACUM pe VOYO | Nantes – Nice s-a terminat 1-4!
”A dat undă verde pentru transfer!” Italienii au aflat ce a făcut Radu Drăgușin chiar în ziua nunții
”A dat undă verde pentru transfer!” Italienii au aflat ce a făcut Radu Drăgușin chiar în ziua nunții
Șucu, în extaz: Genoa a reușit un meci demențial în Serie A!
Șucu, în extaz: Genoa a reușit un meci demențial în Serie A!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția lui Thomas Frank după ce l-a introdus pe Radu Drăgușin un minut în Burnley - Tottenham 2-2: „Nu avem voie niciodată”

Reacția lui Thomas Frank după ce l-a introdus pe Radu Drăgușin un minut în Burnley - Tottenham 2-2: „Nu avem voie niciodată”

Nicolae Stanciu s-a decis și semnează: „Astăzi ajunge în țară!”

Nicolae Stanciu s-a decis și semnează: „Astăzi ajunge în țară!”

Apariția lui Radu Drăgușin pe teren în Burnley – Tottenham a aprins spiritele: ”Ar trebui demis!” / ”E un șarlatan, să plece!”

Apariția lui Radu Drăgușin pe teren în Burnley – Tottenham a aprins spiritele: ”Ar trebui demis!” / ”E un șarlatan, să plece!”

Revoluție la Inter! Cristi Chivu renunță la trei veterani importanți

Revoluție la Inter! Cristi Chivu renunță la trei veterani importanți

"Transferul anului" pleacă de la FCSB. Cum s-a ajuns în situația nedorită de Becali

"Transferul anului" pleacă de la FCSB. Cum s-a ajuns în situația nedorită de Becali

Atacantul a rupt tăcerea, după ce Gigi Becali a tot anunțat că îl transferă la FCSB

Atacantul a rupt tăcerea, după ce Gigi Becali a tot anunțat că îl transferă la FCSB



Recomandarile redactiei
”A dat undă verde pentru transfer!” Italienii au aflat ce a făcut Radu Drăgușin chiar în ziua nunții
”A dat undă verde pentru transfer!” Italienii au aflat ce a făcut Radu Drăgușin chiar în ziua nunții
Surpriza pregătită de FCSB la derby-ul cu CFR Cluj! Un jucător va debuta
Surpriza pregătită de FCSB la derby-ul cu CFR Cluj! Un jucător va debuta
Transferul pe care Dinamo îl regretă! "Câinii" ar fi dat lovitura: "O eroare uriașă făcută de club"
Transferul pe care Dinamo îl regretă! "Câinii" ar fi dat lovitura: "O eroare uriașă făcută de club"
Șucu, în extaz: Genoa a reușit un meci demențial în Serie A!
Șucu, în extaz: Genoa a reușit un meci demențial în Serie A!
Arsenal - Manchester United 1-1, pe VOYO! „Diavolii roșii” egalează după o mare gafă
Arsenal - Manchester United 1-1, pe VOYO! „Diavolii roșii” egalează după o mare gafă
Alte subiecte de interes
Joao Felix a plecat spre aeroport! Fanii sunt convinși că urmează transferul
Joao Felix a plecat spre aeroport! Fanii sunt convinși că urmează transferul
A prins un transfer de senzație înainte de România - Olanda! S-au plătit 44,5 milioane de euro
A prins un transfer de senzație înainte de România - Olanda! S-au plătit 44,5 milioane de euro
Newcastle pregătește o 'ofertă atractivă' pentru unul dintre starurile de la FC Barcelona
Newcastle pregătește o 'ofertă atractivă' pentru unul dintre starurile de la FC Barcelona
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Unai Emery a semnat! Cu ce club s-a înțeles
Unai Emery a semnat! Cu ce club s-a înțeles
Încă un Leicester în Premier League? Echipa care e la două puncte de lider și vrea să scrie istorie
Încă un Leicester în Premier League? Echipa care e la două puncte de lider și vrea să scrie istorie
CITESTE SI
Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

stirileprotv Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

stirileprotv Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!