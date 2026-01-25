Aston Villa a bifat victoria pe St. James Park, 2-0 în meciul cu Newcastle din această după-amiază, transmis în exclusivitate pe VOYO.

Emi Buendia, în minutul 19, și Ollie Watkins, în minutul 88, au semnat golurile trupei din Birmingham.

Aston Villa (foto - Amadou Onana) a avut o posesie de doar 38%, însă raportul șuturilor pe spațiul porții i-a fost favorabil, 8-4.

Echipa antrenată de Unai Emery este pe locul al treilea în clasamentul din Premier League, la egalitate de puncte (46) cu Manchester City de pe poziția secundă și în spatele liderului Arsenal.

Rezumatul partidei Newcastle - Aston Villa 0-2

