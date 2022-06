Când iubita nu-i acasă! Dezmăț total în vacanță pentru starurile din Premier League: 116 sticle de șampanie și petreceri la piscină 

Deja cunoscuți pentru stilul 'petrecăreț', jucătorii englezi nu s-au dezis nici de această dată! Publicația britanică The Sun a publicat detalii din vacanțele lui Jack Grealish și Declan Rice, care se află împreună în Las Vegas, amândoi fără iubitele lor.

Fotbalistul lui Manchester City a fost surprins în Ibiza recent, iar acum se pare că a zburat spre Las Vegas, acolo unde sărbătorește într-un mare stil. Grealish a fost fotografiat petrecând la piscină alături de prieteni, dar și în compania unei brunete, neînsoțit de iubita sa, Sasha Attwood.

Sursa foto: The Sun

Sursa citată informează că în timpul petrecerii de la piscină Jack Grealish și cei opt prieteni ai săi au băut patru sticle de Rock Angel Rose, fiecare sticlă având un preț de 3.567 de euro. După petrecere, un membru al staff-ului de securitate a cerut numărul de telefon unui grup de fete care se aflau la piscină.

Englezii scriu că tinerele au mers ulterior, la câteva minute distanță, în camerele lui Grealish și ale prietenilor săi, cazați la hotelul Encore din Las Vegas Strip.

„Grealish e atât de atractiv încât un grup de femei tinere și atractive îi dădau târcoale în speranța că îl vor cunoaște. Ulterior, au mers către camerele lor”, a explicat o sursă pentru The Sun.

Jack Grealish a plătit pentru un pachet VIP în vacanța din Las Vegas, ce l-a costat nu mai puțin de 92.993 de euro. În pachet erau incluse 116 sticle de șampani.

Nici jucătorul lui West Ham United nu s-a lăsat mai prejos, fiind și el surprins în Las Vegas, petrecând alături de mai multe tinere, în absența iubitei sale. În ciuda relației de peste șase ani pe care o are cu Lauren Fryer, Rice a fost fotografiat în prezența multor fete.

