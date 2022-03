Bruce Willis a fost diagnosticat cu o boală teribilă și s-a retras din actorie! 

"Vreau să îi anunț pe fanii lui Bruce că are probleme de sănătate și a fost diagnosticat recent cu afazie, care îi afectează abilitățile cognitive. Ca urmare a acestui fapt și după îndelungi analize, Bruce se îndepărtează de cariera care a însemnat atât de mult pentru el", a transmis Demi Moore, fosta soție a lui Bruce Willis.

Ce este afazia și ce simptome dezvoltă

Afazia constă în tulburări de limbaj care pot implica dificultăți în înțelegerea sau exprimarea cuvintelor sau a echivalentelor nonverbale ale cuvintelor. Ea este rezultatul disfuncției centrilor limbajului de la nivelul cortexului și a ganglionilor bazali sau a căilor de conducere ce îi conectează pe aceștia. Problemele de exprimare pot dispărea prin tratament, dacă afazia nu este un simptom al unei boli mai grave, precum Alzheimer.

Practic, persoana afectată nu se poate exprima corespunzător, pronunță nedeslușit sunetele sau cuvintele și poate folosi doar propoziții și fraze scurte, cuvintele pot fi stâlcite, apar probleme de memorare și blocaj în numirea unor obiecte simple. De obicei, afecțiunea survine în urma unor lovituri la nivelul capului sau a unor tumori sau hemoragii intracraniene.

Conform presei americane, problemele actorului nu sunt recente. "La ultimele proiecte la care a lucrat, el a purtat cască în ureche, pentru a i se șopti replicile, pe care nu reușea să le rețină. Avea probleme cognitive și era destul de greu să mai joace în filme. Toată lumea știa de ele, și ceilalți actori, și echipa de filmare. Familia s-a implicat, rudele s-au mutat cu el ca să poată fi îngrijit corespunzător", a declarat, sub protecția anonimatului, o persoană implicată în filmări.

Bruce Willis, unul dintre marii actori de acțiune de la Hollywood

Născut la Idar-Oberstein, în landul Renania-Palatinat din Germania de Vest, dintr-o mamă de origine germană și un tată militar american, Bruce Willis (67 ani) a avut o carieră extraordinară de actor, în perioada 1978-2022. S-a apucat de actorie în adolescență, pentru că vorbea bâlbâit, iar înainte de a cunoaște faima a lucrat ca agent de pază, detectiv particular, barman și șofer pentru muncitorii de la fabrica DuPont Chambers Works din Deepwater, New Jersey.

El a jucat în producții de mare succes, precum seriile "Die Hard", "Look Who's Talking", "Charlie's Angels", "Ocean's Twelve", "The Expendables" sau "G.I. Joe", filme ca "The Bonfire of the Vanities", "Hudson Hawk", "Pulp Fiction", "The Fifth Element", "The Jackal", "Armageddon", "The Sixth Sense", "Unbreakable", "Sin City", "Catch .44" și "Looper" sau serialele "Moonlighting", "Friends", "Ally McBeal" sau "Touching Evil".

Se consideră că seria "Die Hard" ("Greu de ucis"), în care a avut rolul principal, a revoluționat filme de acțiune de la Hollywood, după prestația sa emblematică regizorii preferând actori care să poată juca roluri de duri, dar care să aibă simțul umorul, profunzime psihologică și o oarecare vulnerabilitate.

El are o stea pe Hollywood Walk of Fame, este un cântăreț talentat și a fost căsătorit cu actrița Demi Moore (1987-2000), cu care are trei fete Rumer (33 ani, actriță), Scout (30 ani) și Tallulah (28 ani). Willis a mai fost logodit cu actrița Brooke Burns și are încă două fiice din a doua căsnicie, cu modelul Emma Heming, Mabel (10 ani) și Evelyn (7 ani).