Legendara atacantă Christine Sinclair s-a retras din echipa națională a Canadei, după 23 de ani jucați în tricoul reprezentativei "Frunzei de Arțar".

Sinclair, recordmena lumii la selecții și goluri

Aceasta este considerată cea mai importantă fotbalistă din istoria Canadei și una dintre cele care au reprezentat un model pentru generații întregi de tinere sportive. Ultimele apariții pentru Sinclair au avut loc în meciurile amicale cu Australia, câștigate de Canada cu 5-0 și 1-0, de la începutul lunii decembrie 2023.

"The Canucks" sunt calificate la Jocurile Olimpice de la Paris (2024), dar fotbalista a decis să își agațe ghetele în cui din postura de căpitan al campioanei olimpice en-titre. Ea este recordmena de selecții (331) și goluri (190) la nivel mondial și mai are contract cu Portland Thorns până în vara lui 2024, cu opțiunea de prelungire pe încă un sezon.

A câștigat titlul olimpic în 2021

Christine Sinclair (40 de ani) este născută în Burnaby (British Columbia) și a evoluat pentru Portland Pilots (2001-2005 / colegiu), Vancouver UBC Alumni (1999-2001 / universitate), Vancouver Angels (2000), Vancouver Breakers (2001-2002), Vancouver Whitecaps FC (2006-2008), FC Gold Pride (2009-2010), Western New York Flash (2011-2012) și Portland Thorns (2013-prezent).

Are 331 de selecții și 190 de goluri pentru naționala de seniori a Canadei. În palmares de la club are două tilturi de campioană universitară NCAA (2002, 2005), un trofeu USL W-League (2006), două WPS Championship (2010, 2011), trei NWSL Championship (2013, 2017, 2022), două NWSL Shield (2016, 2021), NWSL Challenge Cup (2021), NWSL Community Shield (2020), International Champions Cup (2021), în timp ce cu reprezentativa canadiană a câștigat titlul olimpic (2021), CONCACAF Women's Championship (2010), Pan American Games (2011), Algarve Cup (2016), Cyprus Women's Cup (2008, 2010, 2011) și Four Nations Tournament (2015).

De asemenea, are zeci de distincții individuale, printre care cinci clasificări în top 10 în clasamentul FIFA World Player of the Year, The Best FIFA Special Award for Outstanding Career Achievement (2021), Summer Olympic Golden Boot (2012) sau IFFHS CONCACAF Women's Team of the Decade (2011-2020).

