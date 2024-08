Wojciech Szczesny a anunțat că se retrage din fotbal, după ce a fost pus pe liber de Juventus!

Polonezul își reziliase contractul cu Juventus Torino și era momit de echipe importante cu oferte avantajoase din punct de vedere financiar. De exemplu, Al-Nassr îi oferise un salariu de 19 milioane de euro pe sezon.

"Am dat totul fotbalului, în fiecare zi, fără menajamente"

Însă, acesta a anunțat pe contul său de Instagram, în mod suprinzător, că nu va mai continua cariera de jucător. "Am dat totul fotbalului, în fiecare zi, fără menajamente. Acum, chiar dacă mă simt în continuare capabil să joc din punct de vedere fizic, inima nu mai simte aceeași pasiune. Simt că e momentul să mă dedic mai mult familiei mele, minunatei mele soții, Monica, și copiilor noștri, Liam și Noelia. Din acest motiv am decis să mă retrag din fotbalul profesionist", a scris acesta. Szczesny este considerat unul dintre cei mai buni portari ai generației sale, care i-a trimis pe banca de rezerve pe Jens Lehmann la Arsenal, pe Alisson la AS Roma și pe Gianluigi Buffon la Juventus.

Carieră extraordinară pentru portarul polonez

Wojciech Tomasz Szczesny (34 de ani) este născut la Varșovia și a fost junior la cluburile Agrykola Warsaw, Legia Varșovia și Arsenal. La seniori a jucat pentru Arsenal (2009, 2011-2015), Brentford (2009-2010, împrumutat), AS Roma (2015-2017, împrumutat) și Juventus (2017-2024).

Are 84 de selecții pentru naționala Poloniei, cu care a participat la Euro 2012, Euro 2016, CM 2018, Euro 2020 și Euro 2024. În palmares are trofeele FA Cup (x2), FA Community Shield (1), Serie A (x3), Coppa Italia (x3) și Supercoppa Italiana (x2), fiind desemnat cel mai bun portar din Premier League (2013-2014) și Serie A (2019-2020).

Foto - Getty Images