BREAKING NEWS | SUSPECTI de coronavirus in Romania: 12 muncitori chinezi de la o fabrica din Buzau au fost izolati la domiciliu

Muncitorii lucreaza la o fabrica din Buzau.

Cei 12 muncitori de origine chineza lucreaza la o fabrica din Judetul Buzau si au fost izolati la domiciliu timp de 2 saptamani, perioada de incubare a virusului.

Potrivit mediafax, autoritatile au anuntat ca niciunul dintre ei nu are in acest moment simptome ale coronavirusului, insa pentru precautie, acestia vor fi monitorizati in perioada in care sunt tinuti in carantina.

Studiile arata ca simptomele virusului care a facut prapad in China pot aparea in decursul a 14 zile.

Cei 12 muncitori au revenit recent din China si muncesc in comuna Parscov, din judetul Buzau.

