Decizie fara precedent! Coronavirusul loveste si in fotbal! Ce decizie au luat cei de la Inter pentru fanii din China inaintea derby-ulului cu AC Milan! Anuntul OFICIAL facut de club

Masura fara precedent luata de Inter.

Derby-ul dintre Inter si Milan va vea loc duminica, 9 februarie, de la ora 21:45. Inter are o multime de fani in China, iar din cauza coronavirusului clubul a luat masura fara precedent. Inter va infiinta un un canal dedicat pentru rambursarea banilor pentru fani rezidenti in China, care nu vor putea calatori din cauza starii de urgenta.

"Pentru a raspunde nevoile fanilor chinezi, Inter a infiintat un canal dedicat pentru rambursarea banilor, rambursare care se va aplica doar fanilor rezidenti in China, care nu vor putea calatori din cauza starii de urgenta. Este vorba de o concesie extraordinara (intrucat circumstantele care o impun sunt extraordinare) de la politica Interului, care prevede ca biletele pot fi transferate numai unei alte persoane, fara a fi rambursate", se arata in comunicatul celor de la Inter.