REVOLTATOR! Dele Alli a declansat un scandal imens in Anglia, dupa ce a ironizat persoanele asiatice din cauza coronavirusului! Ce a postat

Mijlocasul lui Tottenham a facut comentarii rasiste.

Delle Alli a postat pe Snapchat un serie de mini clipuri video in care ironiza persoane asiatice, in contextul epidemiei de coronavirus. Starul lui Tottenham s-a filmat cu o masca pe fata si a indreptat camera telefonului spre mai multe persoane asiatice, alaturi de textul: "Corona? Va rog, ascultati cu sunet!". Mai apoi, Dele Alli a filmat o sticla de dezinfectant si a spus "Virusul asta va trebui sa fie mai rapid de atat ca sa ma prinda".

Fanii jucatorului au reactionat imediat, iar Ali si-a cerut scuze, spunand ca nu a vrut niciodata sa jigneasca pe cineva.

Noul coronavirus face ravagii in China, principalul focar fiind in Wuhan. Datele oficiale arata ca peste 35.00 de cazuri au fost confirmate, iar cel putin 800 de oameni si-au pierdut viata din aceasta cauza. In mai multe tari europene, persoanele chineze si de origine asiatica se confrunta cu probleme deoarece lumea ii asociaza din start cu virusul mortal, fiind marginalizati, lucru total eronat, avertizeaza autoritatile.