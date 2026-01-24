Dennis Man a început meciul ca titular și a fost din nou aproape să marcheze în campionat.

Dennis Man, ratări uriașe în Eredivisie! PSV a primit două goluri în două minute

În minutul 23 al partidei, Dennis Man a fost aproape de gol pentru PSV. Joey Veerman a executat bine un corner, iar internaționalul român a reluat cu capul în bara transversală.

PSV a deschis scorul doar câteva minute mai târziu prin Couhaib Driouech, iar Dennis Man putea face 2-0 în minutul 32. Fotbalistul român a trecut de Rio Hillen, dar a trimis puțin pe lângă poartă.

Finalul primei reprize a fost unul de coșmar pentru echipa lui Man. PSV a încasat două goluri în doar două minute.

Mai întâi, Kemper a restabilit egalitatea în minutul 45, când a deviat cu capul o centrare din lovitură liberă, Apoi, NAC Breda a marcat prin Brym, după o eroare catastrofală în apărarea lui PSV.

”Ce se întâmplă aici? PSV are poate cea mai slabă repunere de la centru a secolului. Mingea este plimbată mult prea grăbit în defensivă și ajunge la Jerdy Schouten. Acesta pierde balonul în fața lui Charles-Andreas Brym, care trimite mingea în ambele bare laterale. De acolo, pentru canadian este o joacă de copii să împingă mingea în poartă. O fază extrem de ciudată la Eindhoven”, au scris olandezii de la ed.nl.

