Apariție rară a fiicei lui Răzvan Lucescu! Detalii neștiute despre Marilu

Grecii au dezvăluit detalii despre viața discretă pe care aceasta o duce departe de reflectoare, dar și despre cum tradiția fotbalistică a familiei merge mai departe prin strănepotul lui Mircea Lucescu.



Jurnaliștii de la Flash.gr au analizat contrastul dintre agitația stadioanelor unde antrenează tehnicianul lui PAOK și liniștea vieții personale a fiicei sale.



„Numele Lucescu este strâns legat de fotbal, însă nu toți membrii familiei au ales să trăiască în lumina reflectoarelor. Fiica lui Răzvan Lucescu este un exemplu tipic al unui drum diferit, departe de stadioane, camere de filmat și primele pagini. La 34 de ani, Maria Luisa, cunoscută apropiaților drept Marilu, și-a construit o viață bazată pe familie și valori personale. Cu studii în străinătate și experiențe în diverse țări, a ales să trăiască departe de presiunea care însoțește un nume atât de greu în fotbal. Călătoria ei educațională a purtat-o din Elveția până în Africa de Sud, înainte de a reveni în România”, notează sursa citată.

