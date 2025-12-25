Apariție rară a fiicei lui Răzvan Lucescu! Detalii neștiute despre Marilu

Grecii au dezvăluit detalii despre viața discretă pe care aceasta o duce departe de reflectoare, dar și despre cum tradiția fotbalistică a familiei merge mai departe prin strănepotul lui Mircea Lucescu.
Jurnaliștii de la Flash.gr au analizat contrastul dintre agitația stadioanelor unde antrenează tehnicianul lui PAOK și liniștea vieții personale a fiicei sale.
„Numele Lucescu este strâns legat de fotbal, însă nu toți membrii familiei au ales să trăiască în lumina reflectoarelor. Fiica lui Răzvan Lucescu este un exemplu tipic al unui drum diferit, departe de stadioane, camere de filmat și primele pagini. La 34 de ani, Maria Luisa, cunoscută apropiaților drept Marilu, și-a construit o viață bazată pe familie și valori personale. Cu studii în străinătate și experiențe în diverse țări, a ales să trăiască departe de presiunea care însoțește un nume atât de greu în fotbal. Călătoria ei educațională a purtat-o din Elveția până în Africa de Sud, înainte de a reveni în România”, notează sursa citată.
„Microbul” nu s-a pierdut: nepotul e la Rapid
Deși Marilu preferă activitățile caritabile și corul bisericesc, legătura dinastiei cu fotbalul rămâne puternică. Grecii au ținut să puncteze faptul că fiul cel mare al acesteia a început deja antrenamentele la un club de tradiție din București, fiind monitorizat îndeaproape.
„Acolo trăiește acum alături de soțul ei, un universitar cu o intensă activitate de cercetare și socială. Familia lor numără trei copii, iar viața de zi cu zi se desfășoară în liniște, cu accent pe educație, creativitate și contribuție colectivă. Ea participă la inițiative caritabile, iar implicarea în muzică și cântatul într-un cor bisericesc reflectă o latură mai introvertită și spirituală a vieții sale.
Cu toate acestea, distanța față de fotbal nu a șters complet tradiția familiei. Fiul cel mare face primii pași la academia Rapidului, semn că microbul fotbalului ar putea trece la următoarea generație Lucescu. Până la urmă, este strănepotul lui Mircea Lucescu, unul dintre cei mai emblematici antrenori din Europa de Est”, mai scriu grecii.