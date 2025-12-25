Apariție rară a fiicei lui Răzvan Lucescu! Detalii neștiute despre Marilu

Apariție rară a fiicei lui Răzvan Lucescu! Detalii neștiute despre Marilu Stiri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Presa elenă a publicat astăzi, chiar în ziua de Crăciun, un material amplu dedicat Mariei Luisa, fiica lui Răzvan Lucescu.

TAGS:
Marilu LucescuMircea LucescuRazvan Lucescu
Din articol

Grecii au dezvăluit detalii despre viața discretă pe care aceasta o duce departe de reflectoare, dar și despre cum tradiția fotbalistică a familiei merge mai departe prin strănepotul lui Mircea Lucescu.

Jurnaliștii de la Flash.gr au analizat contrastul dintre agitația stadioanelor unde antrenează tehnicianul lui PAOK și liniștea vieții personale a fiicei sale.

„Numele Lucescu este strâns legat de fotbal, însă nu toți membrii familiei au ales să trăiască în lumina reflectoarelor. Fiica lui Răzvan Lucescu este un exemplu tipic al unui drum diferit, departe de stadioane, camere de filmat și primele pagini. La 34 de ani, Maria Luisa, cunoscută apropiaților drept Marilu, și-a construit o viață bazată pe familie și valori personale. Cu studii în străinătate și experiențe în diverse țări, a ales să trăiască departe de presiunea care însoțește un nume atât de greu în fotbal. Călătoria ei educațională a purtat-o din Elveția până în Africa de Sud, înainte de a reveni în România”, notează sursa citată.

„Microbul” nu s-a pierdut: nepotul e la Rapid

Deși Marilu preferă activitățile caritabile și corul bisericesc, legătura dinastiei cu fotbalul rămâne puternică. Grecii au ținut să puncteze faptul că fiul cel mare al acesteia a început deja antrenamentele la un club de tradiție din București, fiind monitorizat îndeaproape.

„Acolo trăiește acum alături de soțul ei, un universitar cu o intensă activitate de cercetare și socială. Familia lor numără trei copii, iar viața de zi cu zi se desfășoară în liniște, cu accent pe educație, creativitate și contribuție colectivă. Ea participă la inițiative caritabile, iar implicarea în muzică și cântatul într-un cor bisericesc reflectă o latură mai introvertită și spirituală a vieții sale.

Cu toate acestea, distanța față de fotbal nu a șters complet tradiția familiei. Fiul cel mare face primii pași la academia Rapidului, semn că microbul fotbalului ar putea trece la următoarea generație Lucescu. Până la urmă, este strănepotul lui Mircea Lucescu, unul dintre cei mai emblematici antrenori din Europa de Est”, mai scriu grecii.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Doi șoferi au ignorat semnele si au pătruns pe un drum închis de pe Transfăgărășan. Poliția s-a autosesizat. VIDEO
Doi șoferi au ignorat semnele si au pătruns pe un drum &icirc;nchis de pe Transfăgărășan. Poliția s-a autosesizat. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Mircea Lucescu, despre fotbalul din Rom&acirc;nia pe vremea lui Ceaușescu: &bdquo;Toată lumea era &icirc;mpotriva mea&rdquo;. Unde l-a prins Revoluția
Mircea Lucescu, despre fotbalul din România pe vremea lui Ceaușescu: „Toată lumea era împotriva mea”. Unde l-a prins Revoluția
PAOK Salonic - Panathinaikos, lecție de fotbal predată de Răzvan Lucescu lui Rafa Benitez!
PAOK Salonic - Panathinaikos, lecție de fotbal predată de Răzvan Lucescu lui Rafa Benitez!
Totul sau nimic pentru Răzvan Lucescu! Ianuarie, luna care face toți banii și poate decide soarta sezonului la PAOK
Totul sau nimic pentru Răzvan Lucescu! Ianuarie, luna care face toți banii și poate decide soarta sezonului la PAOK
ULTIMELE STIRI
&bdquo;Vrea să plece c&acirc;t de repede se poate!&rdquo; Britanicii anunță ruptura dintre Drăgușin și Tottenham: &bdquo;Situația e precară&rdquo;
„Vrea să plece cât de repede se poate!” Britanicii anunță ruptura dintre Drăgușin și Tottenham: „Situația e precară”
Cristiano Ronaldo şi Georgina şi-au cumpărat vile de lux pe o insulă privată izolată
Cristiano Ronaldo şi Georgina şi-au cumpărat vile de lux pe o insulă privată izolată
Răm&acirc;ne Rapid fără Alex Dobre? Mai &icirc;nt&acirc;i să facă asta, iar după să se g&acirc;ndească la transfer
Rămâne Rapid fără Alex Dobre? "Mai întâi să facă asta, iar după să se gândească la transfer"
Gigi Becali a făcut anunțul! Obiceiul la care susține că a renunțat
Gigi Becali a făcut anunțul! Obiceiul la care susține că a renunțat
Ce șanse are Rom&acirc;nia să treacă de Turcia? Analiză sinceră a lui Costel Pană
Ce șanse are România să treacă de Turcia? Analiză sinceră a lui Costel Pană
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Victor Pițurcă a numit trei echipe &icirc;n lupta pentru titlu: &rdquo;Aici se va da bătălia&rdquo;

Victor Pițurcă a numit trei echipe în lupta pentru titlu: ”Aici se va da bătălia”

Cadou de Crăciun pentru FCSB: jucătorul a spus &rdquo;DA&rdquo; pentru transfer!

Cadou de Crăciun pentru FCSB: jucătorul a spus ”DA” pentru transfer!

Cu cine se antrenează Roland Niczuly, la șapte luni de la ultimul meci oficial: &rdquo;Este &icirc;n vestiarul nostru&rdquo;

Cu cine se antrenează Roland Niczuly, la șapte luni de la ultimul meci oficial: ”Este în vestiarul nostru”

Au rămas mască după ce au auzit salariul oferit de Gigi Becali: O sumă de neimaginat

Au rămas mască după ce au auzit salariul oferit de Gigi Becali: "O sumă de neimaginat"

Tragedie! A murit pe teren, chiar &icirc;n timpul meciului

Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului

Denis Drăguș și-a dat acordul pentru transfer! Anunțul momentului vine din Turcia

Denis Drăguș și-a dat acordul pentru transfer! Anunțul momentului vine din Turcia



Recomandarile redactiei
&bdquo;Vrea să plece c&acirc;t de repede se poate!&rdquo; Britanicii anunță ruptura dintre Drăgușin și Tottenham: &bdquo;Situația e precară&rdquo;
„Vrea să plece cât de repede se poate!” Britanicii anunță ruptura dintre Drăgușin și Tottenham: „Situația e precară”
Răm&acirc;ne Rapid fără Alex Dobre? Mai &icirc;nt&acirc;i să facă asta, iar după să se g&acirc;ndească la transfer
Rămâne Rapid fără Alex Dobre? "Mai întâi să facă asta, iar după să se gândească la transfer"
Cristiano Ronaldo şi Georgina şi-au cumpărat vile de lux pe o insulă privată izolată
Cristiano Ronaldo şi Georgina şi-au cumpărat vile de lux pe o insulă privată izolată
Ce șanse are Rom&acirc;nia să treacă de Turcia? Analiză sinceră a lui Costel Pană
Ce șanse are România să treacă de Turcia? Analiză sinceră a lui Costel Pană
Gigi Becali a făcut anunțul! Obiceiul la care susține că a renunțat
Gigi Becali a făcut anunțul! Obiceiul la care susține că a renunțat
Alte subiecte de interes
Vine barza la Mos Lucescu! Razvan va deveni a doua oara bunic, iar Mircea va fi din nou strabunic
Vine barza la Mos Lucescu! Razvan va deveni a doua oara bunic, iar Mircea va fi din nou strabunic
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj &icirc;ndreptat spre Mircea Lucescu &icirc;naintea primei acțiuni: Merită să fie convocat, un copil excelent!
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro &icirc;n Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
PAOK Salonic &rdquo;coboară&rdquo; &icirc;n Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
CITESTE SI
Regizorul Stere Gulea: &bdquo;Doar 30% dintre rom&acirc;ni au aspirații occidentale. Pesemne că vom trece printr-un regim autocratic&rdquo;

stirileprotv Regizorul Stere Gulea: „Doar 30% dintre români au aspirații occidentale. Pesemne că vom trece printr-un regim autocratic”

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Un băiețel din Italia a v&acirc;ndut cărți pe stradă ca să &icirc;i poată cumpăra un cadou de Crăciun surorii sale. Mama lor a murit

stirileprotv Un băiețel din Italia a vândut cărți pe stradă ca să îi poată cumpăra un cadou de Crăciun surorii sale. Mama lor a murit

Țări care nu sărbătoresc Crăciunul. Locurile &icirc;n care sărbătoarea este interzisă oficial sau descurajată de autorități

stirileprotv Țări care nu sărbătoresc Crăciunul. Locurile în care sărbătoarea este interzisă oficial sau descurajată de autorități

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!