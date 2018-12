Vine barza la Mos Lucescu! Razvan va deveni a doua oara bunic, iar Mircea va fi din nou strabunic

Antrenorul lui PAOK are doar 49 de ani, iar selectionerul Turciei are 73 de ani.

Familia Lucescu se va mari la inceputul anului viitor, dupa ce Matei, fiul de 24 de ani al lui Razvan Lucescu, si sotia sa, Ioana, fiica politicianului si omului de televiziune Tudor Barbu, asteapta primul copil al cuplului, o fetita. Cei doi s-au casatorit in 2016, dupa o relatie de aproape cinci ani. Matei a avut o relatie mediatizata cu fiica managerului sportiv Mihai Stoica, a facut studiile in Olanda, are o diploma in management, este administrator al unei companii de dezvoltare imobiliara si intentioneaza sa reinvie brandul de bere Grivita.

Anul trecut, fiica lui Razvan si nepoata lui "Il Luce", Maria Luisa ("Marilu", 27 de ani), a dat nastere unui baietel. Marilu a facut liceul in Elvetia si s-a inscris, in 2011, la Universitatea din Londra, la cursurile Scolii de studii orientale si africane, urmand apoi un Masterat la Rotterdam. Ea si sotul sau, despre care se stie doar ca e roman, s-au casatorit in 2015 si traiesc in Africa de Sud.

"Suntem cu totii in asteptare, avem emotii, logic, dar suntem foarte fericiti. Vom face Craciunul impreuna la Bucuresti", a declarat Razvan Lucescu pentru Libertatea