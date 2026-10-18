A venit verdictul instanței! Suma uriașă pe care trebuie să o plătească Dănuț Lupu: „Lucruri dubioase”

Dosarul vizează un eveniment petrecut pe 18 iunie 2022, pe strada Postăvarului din București. Oprit în trafic deși avea permisul anulat încă din 12 iunie 2001, fostul fotbalist a susținut inițial că nu se afla la volan și a determinat un prieten să ofere aceeași variantă. Anchetatorii au stabilit că mărturiile nu coincid. În aceeași speță, soția sa, Mihaela Daniela, a fost amendată cu 14.000 de lei, iar prietenul său, Daniel Teodor Eremia, cu 12.000 de lei, ambii pentru mărturie mincinoasă. Hotărârea a fost comunicată pe 12 octombrie 2026 și poate fi atacată în termen de 10 zile.

Dănuț Lupu: „Avocata m-a sfătuit să facem recurs”

Fostul mijlocaș, care a mai executat o pedeapsă cu închisoarea pentru conducere fără permis între octombrie 2023 și primăvara anului 2024, a transmis că nu va lăsa lucrurile așa, deși primul său impuls a fost să plătească banii.

„Da, a venit acea decizie în care şi eu am fost amendat cu 28.800 de lei pentru mărturie mincinoasă şi soţia mea, cu 14.000 de lei. Este o decizie care nu va rămâne aşa, deşi eu, iniţial, voiam să plătesc banii ca să scap de tot circul ăsta şi de tot procesul. Dar, avocata m-a sfătuit să facem recurs, să aşteptăm, pentru că, în mod normal, o să mi se dea dreptate. Sunt zece zile în care avem timp să facem recurs, dar vom aştepta să vedem ce face şi Parchetul General, pentru că şi Parchetul va face recurs la această decizie. Dacă, după nouă zile, adică cu o zi înainte de expirarea celor zece zile, Parchetul nu face recurs, o voi face eu şi vom merge mai departe cu procesul”, a spus Dănuț Lupu, potrivit Fanatik.

Acesta a adăugat că există nereguli în modul în care a fost oprit în trafic și speră ca situația să se clarifice la Curtea de Apel.

„Este un proces în care sunt foarte multe lucruri dubioase. În primul rând, ca să vă dau un singur exemplu, cel care m-a oprit a spus în instanţă că a fost sunat de şeful lui, care i-a cerut să urmărească maşina mea în mod special. Întrebat de avocata mea dacă a fost sunat din staţie de la Udrişte sau într-un mod în care să fie de pe linia de serviciu, a spus: 'Nu. M-a sunat pe telefonul personal de pe telefonul personal'. Un lucru care iar nu e în regulă. Vom face recurs dacă Parchetul nu face recurs şi se va prelungi toată discuţia”, a mai zis Lupu.