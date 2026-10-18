Nou-promovata a revenit în primul eșalon după un singur sezon petrecut în Liga 2, iar patronul Laszlo Dioszegi a vorbit despre situația financiară a clubului și planurile pentru perioada următoare.

Formația din Sfântu Gheorghe a acumulat 14 puncte în primele 12 etape, cu trei victorii, cinci remize și patru înfrângeri.

Laszlo Dioszegi a spus ce buget are Sepsi OSK în acest sezon: „Este un an foarte greu”

Andru Nenciu i-a avut invitați pe Robert Niță și Mihai Mironică la matinalul VOYO SPORT LIVE, difuzat pe VOYO SPORT 1. Contactat telefonic în timpul emisiunii, Dioszegi a recunoscut că acest sezon este dificil din punct de vedere financiar, dar a precizat că salariile și primele sunt plătite la zi.

„Bugetul este unul mai greu în acest an. În momentul de față nu avem probleme, salariile sunt la zi, chiar marți sau miercuri intră salariul pentru luna aceasta. Și primele. Este un an foarte greu și trebuie să găsim oameni potenți care să vină lângă mine, ca să fie treaba bună.

N-am discutat încă cu antrenorul despre transferuri. Mai sunt 2-3 luni. În momentul de față avem un lot foarte numeros și nu cred că în iarnă vor fi mari mișcări de trupe”, a declarat Laszlo Dioszegi la VOYO SPORT LIVE.

Sepsi OSK vine după înfrângerea cu 0-1 din deplasare, contra celor de la UTA Arad. Pentru formația din Sfântu Gheorghe urmează un test dificil pe teren propriu, împotriva campioanei en-titre, Universitatea Craiova.

Cele două echipe se vor întâlni luni, 26 octombrie, nu mai devreme de ora 20:00. Partida va fi transmisă în format LIVE TEXT pe Sport.ro.