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Orhan Ak (47 de ani), antrenorul echipei la care evoluează Deian Sorescu și Alexandru Maxim , a încercat să intre într-un conflict fizic cu un membru al staff-ului advers și a fost oprit cu greu. Tehnicianul a primit cartonașul roșu. VEZI VIDEO MAI JOS

Orhan Ak, trei înfrângeri consecutive

Numit în locul lui Mirel Rădoi, antrenorul a început cu o victorie, 4-2 cu Goztepe, și o remiză, 1-1 cu Fenerbahce. Au urmat însă trei eșecuri consecutive, cu Kocaelispor (0-2), Corum (0-3) și Bașakșehir (1-2).

Rezultatele au pus presiune pe tehnician, iar ieșirea nervoasă de la finalul ultimului meci a amplificat tensiunile. Ak a fost eliminat și riscă să lipsească de pe bancă la următoarele partide.

Deian Sorescu a jucat toate minutele și a primit nota 7,5 din partea SofaScore, în timp ce Alexandru Maxim a intrat la pauză și a primit nota 6,9.

După acest rezultat, Gaziantep ocupă locul 14 în clasament, cu opt puncte. Formația se află la trei puncte de Konyaspor, prima echipă din zona retrogradării.