„Un chin!” Neluțu Sabău nu are milă de jucătorii săi după 0-2 cu Universitatea Craiova: „Avem obligații”

„Un chin!” Neluțu Sabău nu are milă de jucătorii săi după 0-2 cu Universitatea Craiova: „Avem obligații” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova - Farul a contat pentru etapa a 12-a din SuperLiga.

TAGS:
Ioan Ovidiu SabaufarulUniversitatea Craiova
Din articol

După remiza cu Getafe din UEFA Conference League, Filipe Coelho a alcătuit o formulă de start cu foarte mulți jucători noi în duelul cu Farul. Universitatea Craiova a reușit să se impună la limită în duelul din etapa a 12-a din SuperLiga.

Neluțu Sabău nu are milă de jucătorii săi după 0-2 cu Universitatea Craiova

Simon Elisor a deschis scorul în minutul 16. Deși au fost aproape de egalare înainte de pauză, prin Ahlinvi, „marinarii” au cedat inițiativa, iar ocaziile mari au fost la poarta apărată de Rafael Munteanu. Speranțele Farului au fost risipite în minutul 87, când Romanchuk l-a învins pe Munteanu și a făcut 2-0 pe tabelă.

La scurt timp după fluierul final, Ioan Ovidiu Sabău a criticat dur jocul echipei sale, despre jucători declarând că au fost temători. Deși Universitatea Craiova are un lot valoros, antrenorul nu poate accepta această lipsă de responsabilitate din partea elevilor săi.

„Un adversar superior nouă, care joacă în cupele europene, a câștigat campionatul. Am dat impresia că ne-a fost tare frică. Am intrat într-o stare de criză de soluții. Am avut acea ocazie la ultima fază. A doua repriză, preț de 30 de minute, am fi putut egala. Nu mi-a plăcut deloc, sunt multe de spus. Vom discuta toată săptămâna ce avem de făcut. Sper că jucătorii realizează că joacă sub nivelul lor și că vor face mai bine.

A fost un chin! Nu s-au găsit soluții pentru că adversarul a pus presiune. Noi am jucat bine și cu FCSB, și cu Dinamo... Dar astăzi s-a văzut o frică la foarte mulți jucători. Surprinzător, și la jucători cu experiență. Au fost emoții la unii dintre ei!

Nu stau să mă plâng, să spun de ce am jucat cu un jucător de 17 ani atacant. Cei care au arătat bine anterior, sunt sigur că vor arăta la fel. Totuși, cei care au jucat slab... Sper să își revină! Îi tot lăudăm, le dăm încredere, dar unii nu realizează la ce nivel joacă. Trebuie să aibă și ei un orgoliu, să facă ceva pentru echipa asta. Clubul ne plătește la zi, suntem respectați, dar avem și noi o obligație, clubul să vadă că ne merităm banii.

A fost echipa mai bună Craiova, nu se pune problema de altceva. Ne-am dorit ca noi să arătăm bine, ei veneau după un meci important. Totuși, au jucători buni, de calitate”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la flash-interviu.

  • Universitatea craiova farul constanta superliga superbet 18102026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ce urmează pentru Universitatea Craiova

În urma eșecului cu Universitatea Craiova, Farul a rămas pe locul 17 din SuperLiga. „Marinarii” au 17de puncte acumulate, iar în runda a 13-a vor da peste Oțelul, pe teren propriu.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Pensionarii din Croația își cedează locuințele pentru hrană și îngrijire. Peste 7.700 de contracte încheiate într-un an
Pensionarii din Croația își cedează locuințele pentru hrană și îngrijire. Peste 7.700 de contracte încheiate într-un an
ARTICOLE PE SUBIECT
Superliga are un nou golgheter! La a câta reușită a ajuns Simon Elisor
Superliga are un nou golgheter! La a câta reușită a ajuns Simon Elisor
Universitatea Craiova - Farul 2-0, pe Sport.ro | Oltenii, pe val în SuperLiga: 5 victorii la rând
Universitatea Craiova - Farul 2-0, pe Sport.ro | Oltenii, pe val în SuperLiga: 5 victorii la rând
Laszlo Dioszegi a spus ce buget are Sepsi OSK în acest sezon: „Este un an foarte greu”
Laszlo Dioszegi a spus ce buget are Sepsi OSK în acest sezon: „Este un an foarte greu”
ULTIMELE STIRI
Angers - Marseille 2-5 și Lyon - Nice 2-1, pe VOYO! Alte trei meciuri din Ligue 1 s-au jucat. Rezultatele zilei
Angers - Marseille 2-5 și Lyon - Nice 2-1, pe VOYO! Alte trei meciuri din Ligue 1 s-au jucat. Rezultatele zilei
A sărit la bătaie pe teren! Antrenorul lui Alexandru Maxim și Deian Sorescu și-a ieșit din minți și a văzut direct „roșu”
A sărit la bătaie pe teren! Antrenorul lui Alexandru Maxim și Deian Sorescu și-a ieșit din minți și a văzut direct „roșu”
Filipe Coelho rupe tăcerea despre cazul Steven Nsimba! Ce se întâmplă cu transferul francezului
Filipe Coelho rupe tăcerea despre cazul Steven Nsimba! Ce se întâmplă cu transferul francezului
A venit verdictul instanței! Suma uriașă pe care trebuie să o plătească Dănuț Lupu: „Lucruri dubioase”
A venit verdictul instanței! Suma uriașă pe care trebuie să o plătească Dănuț Lupu: „Lucruri dubioase”
Are 61 de ani, dar arată ca la 20 și e curtată în sala de forță de bărbați mult mai tineri. Cum reacționează soțul ei
Are 61 de ani, dar arată ca la 20 și e curtată în sala de forță de bărbați mult mai tineri. Cum reacționează soțul ei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce au scris turcii despre Ianis Hagi după 0-3 cu Fenerbahce și reacția antrenorului de la Alanyaspor

Ce au scris turcii despre Ianis Hagi după 0-3 cu Fenerbahce și reacția antrenorului de la Alanyaspor

FCSB, revenire de senzație! Fotbalistul de 650.000 de euro s-a întors

FCSB, revenire de senzație! Fotbalistul de 650.000 de euro s-a întors

Confirmă negocierile cu Nicolae Stanciu: "Sunt șanse să vină! Aici ar fi un jucător important"

Confirmă negocierile cu Nicolae Stanciu: "Sunt șanse să vină! Aici ar fi un jucător important"

Laurențiu Reghecampf a luat decizia în cazul lui Dennis Politic, după ce atacantul a intrat în dizgrația lui Gigi Becali

Laurențiu Reghecampf a luat decizia în cazul lui Dennis Politic, după ce atacantul a intrat în dizgrația lui Gigi Becali

Are 61 de ani, dar arată ca la 20 și e curtată în sala de forță de bărbați mult mai tineri. Cum reacționează soțul ei

Are 61 de ani, dar arată ca la 20 și e curtată în sala de forță de bărbați mult mai tineri. Cum reacționează soțul ei

Dinamo i-a găsit înlocuitor lui Alaa Bellaarouch: „Portar de viitor”

Dinamo i-a găsit înlocuitor lui Alaa Bellaarouch: „Portar de viitor”



Recomandarile redactiei
A sărit la bătaie pe teren! Antrenorul lui Alexandru Maxim și Deian Sorescu și-a ieșit din minți și a văzut direct „roșu”
A sărit la bătaie pe teren! Antrenorul lui Alexandru Maxim și Deian Sorescu și-a ieșit din minți și a văzut direct „roșu”
Filipe Coelho rupe tăcerea despre cazul Steven Nsimba! Ce se întâmplă cu transferul francezului
Filipe Coelho rupe tăcerea despre cazul Steven Nsimba! Ce se întâmplă cu transferul francezului
Decizia lui Filipe Coelho, contrazisă de conducerea CSU Craiova: „Constat cu tristețe că are o problemă”
Decizia lui Filipe Coelho, contrazisă de conducerea CSU Craiova: „Constat cu tristețe că are o problemă”
A venit verdictul instanței! Suma uriașă pe care trebuie să o plătească Dănuț Lupu: „Lucruri dubioase”
A venit verdictul instanței! Suma uriașă pe care trebuie să o plătească Dănuț Lupu: „Lucruri dubioase”
Laszlo Dioszegi a spus ce buget are Sepsi OSK în acest sezon: „Este un an foarte greu”
Laszlo Dioszegi a spus ce buget are Sepsi OSK în acest sezon: „Este un an foarte greu”
Alte subiecte de interes
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Ioan Ovidiu Sabău anunță întăriri după remiza cu Petrolul: ”Vor veni 2-3 jucători!"
Ioan Ovidiu Sabău anunță întăriri după remiza cu Petrolul: ”Vor veni 2-3 jucători!"
Una caldă, alta rece pentru FCSB! Ilie Dumitrescu a văzut prima repriză cu Farul și a găsit veriga slabă, dar și soluția pentru returul cu Sparta
Una caldă, alta rece pentru FCSB! Ilie Dumitrescu a văzut prima repriză cu Farul și a găsit veriga slabă, dar și soluția pentru returul cu Sparta
Verdictul lui Costel Gâlcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Verdictul lui Costel Gâlcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
CITESTE SI
Un polonez a găsit în Himalaya una dintre cele mai scumpe ciuperci din lume. Un kilogram poate costa peste 100.000 de dolari

stirileprotv Un polonez a găsit în Himalaya una dintre cele mai scumpe ciuperci din lume. Un kilogram poate costa peste 100.000 de dolari

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un bărbat a împrumutat cu camătă 36.000 de euro, însă când a primit înapoi 150.000 de euro, a cerut încă 160.000 de euro

stirileprotv Un bărbat a împrumutat cu camătă 36.000 de euro, însă când a primit înapoi 150.000 de euro, a cerut încă 160.000 de euro

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!