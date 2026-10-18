Partida dintre Universitatea Craiova și FCSB a avut loc în etapa a 10-a din SuperLiga. Campioana en-titre a dominat autoritar duelul din Bănie, iar scorul a fost unul dur: 5-0 în favoarea elevilor lui Filipe Coelho.

Denis Drăguș, OUT! Anunțul lui MM Stoica înainte de FC Voluntari - FCSB

Denis Drăguș și-a dorit enorm de mult să joace în partida de pe „Ion Oblemenco”, în condițiile în care acțiunea echipei naționale bătea la ușă, iar Gică Hagi mizase pe serviciile sale. Din nefericire, acesta a simțit dureri la un genunchi și a părăsit terenul în lacrimi.

Cum pauza competițională a durat 3 săptămâni, iar FCSB și-a disputat deja primul meci sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, fanii se întreabă când va reveni, de fapt, Denis Drăguș.

Înainte de partida cu FC Voluntari, Mihai Stoica a dezvăluit că Denis Drăguș nu va juca în duelul cu ilfovenii. Deși nu este vorba despre o accidentare, atacantul nu este complet refăcut.

Totodată, este posibil ca Aymen Boutoutaou să își facă apariția în meciul ce va trage cortina peste etapa a 12-a din competiția internă.

„Drăguș nu este accidentat, nu este refăcut. Este cumva puțin încărcat, pentru că a forțat foarte mult, dar nu are o altă accidentare. Nu va fi mâine. Cu semnul întrebării pentru sâmbătă. Boutoutaou s-a antrenat normal, dar s-a antrenat separat. Va fi mâine în lot”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.