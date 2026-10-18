Denis Drăguș, OUT! Anunțul lui MM Stoica înainte de FC Voluntari - FCSB

Denis Drăguș, OUT! Anunțul lui MM Stoica înainte de FC Voluntari - FCSB Superliga
SPORT.RO
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FC Voluntari - FCSB va trage cortina peste etapa a 12-a din SuperLiga.

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denis dragusMihai StoicaFCSB
Din articol

Partida dintre Universitatea Craiova și FCSB a avut loc în etapa a 10-a din SuperLiga. Campioana en-titre a dominat autoritar duelul din Bănie, iar scorul a fost unul dur: 5-0 în favoarea elevilor lui Filipe Coelho.

Denis Drăguș, OUT! Anunțul lui MM Stoica înainte de FC Voluntari - FCSB

Denis Drăguș și-a dorit enorm de mult să joace în partida de pe „Ion Oblemenco”, în condițiile în care acțiunea echipei naționale bătea la ușă, iar Gică Hagi mizase pe serviciile sale. Din nefericire, acesta a simțit dureri la un genunchi și a părăsit terenul în lacrimi.

Cum pauza competițională a durat 3 săptămâni, iar FCSB și-a disputat deja primul meci sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, fanii se întreabă când va reveni, de fapt, Denis Drăguș.

Înainte de partida cu FC Voluntari, Mihai Stoica a dezvăluit că Denis Drăguș nu va juca în duelul cu ilfovenii. Deși nu este vorba despre o accidentare, atacantul nu este complet refăcut.

Totodată, este posibil ca Aymen Boutoutaou să își facă apariția în meciul ce va trage cortina peste etapa a 12-a din competiția internă.

„Drăguș nu este accidentat, nu este refăcut. Este cumva puțin încărcat, pentru că a forțat foarte mult, dar nu are o altă accidentare. Nu va fi mâine. Cu semnul întrebării pentru sâmbătă. Boutoutaou s-a antrenat normal, dar s-a antrenat separat. Va fi mâine în lot”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.

  • Denis dragus accidentare fcsb craiova
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Cifrele lui Denis Drăguș

Denis Drăguș a debutat în SuperLiga la Viitorul Constanța, iar evoluțiile bune l-au împins către un transfer la Standard Liege. Ulterior, atacantul a mai fost legitimat la Crotone, Genoa, Gaziantep, Trabzonspor și Eyupsor.

Deși a fost transferat la Trabzonspor pentru 1,7 milioane de euro, Drăguș a avut parte de foarte puține șanse, astfel că în doi ani a acumulat doar 26 de meciuri, trei goluri și o pasă decisivă la gigantul din Turcia.

  • 2 milioane de euro este cota lui Denis Drăguș
  • 28 de selecții și șapte goluri are atacantul la echipa națională
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