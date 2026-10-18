EXCLUSIV Dinamo i-a găsit înlocuitor lui Alaa Bellaarouch: „Portar de viitor”

Dinamo i-a găsit înlocuitor lui Alaa Bellaarouch: „Portar de viitor” Superliga
SPORT.RO
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Dinamo se gândește deja la viitorul postului de portar, iar un tânăr goalkeeper ar putea reprezenta o soluție pentru formația din Ștefan cel Mare. 

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Codruț SanduAlaa BellaarouchDinamo BucurestiCorvinul HunedoaraSorin Cimpoca
Din articol

Tânărul Codruț Sandu este împrumutat la Corvinul Hunedoara, unde a devenit un om important, iar președintele clubului, Sorin Cimpoca, îl consideră unul dintre portarii de perspectivă ai României.

Alaa Bellaarouch este titularul lui Dinamo, însă marocanul se află la echipa bucureșteană sub formă de împrumut de la Sporting Braga. În aceste condiții, „câinii” trebuie să ia în calcul și variante pentru viitor, iar Sandu este deja monitorizat de conducerea clubului.

Sorin Cimpoca: „Este unul dintre portarii tineri de viitor ai României”

Președintele Corvinului Hunedoara a vorbit despre situația lui Codruț Sandu la emisiunea VOYO SPORT LIVE și a confirmat interesul lui Dinamo pentru goalkeeperul aflat sub contract cu formația din Ștefan cel Mare.

„Sincer să vă spun, este un băiat extraordinar de serios. Noi îl avem împrumutat de la Dinamo. Este un băiat foarte serios, implicat, cuminte și receptiv la ce se transmite. Eu zic că șansele sunt destul de mari. Încet-încet prinde experiență și în Liga 1, merge și la loturile naționale. Eu zic că este unul dintre portarii tineri de viitor ai României”, a declarat Sorin Cimpoca.

Oficialul a dezvăluit și că gruparea hunedoreană ar dori să-l transfere definitiv în pauza de iarnă. Totul depinde însă de negocierile cu Dinamo și de planurile clubului bucureștean pentru goalkeeper.

„Depinde foarte mult și de negocierile cu Dinamo, dar și de cum va apăra el în continuare. Depinde și ce strategie are Dinamo referitoare la viitorul lui. Este monitorizat, este în vederile lor cu siguranță. Vor fi discuții în perioada de iarnă”, spunea Cimpoca în urmă cu două luni, tot la VOYO SPORT LIVE.

Cotat la 550.000 de euro, Codruț Sandu a bifat 12 partide în actualul sezon, a primit 13 goluri și a încheiat patru meciuri fără gol încasat.

De cealaltă parte, Alaa Bellaarouch a apărat în 12 partide pentru Dinamo, a primit șapte goluri și a păstrat poarta intactă în patru meciuri.

Dinamo, lider în Superliga

Formația pregătită de Nuno Campos ocupă primul loc în Superliga, cu 29 de puncte. Rapid se află pe poziția a doua, cu 27 de puncte, iar Universitatea Craiova completează podiumul, cu 23.

Petrolul are 20 de puncte, Universitatea Cluj 18, iar Farul Constanța ocupă ultimul loc de play-off, cu 17 puncte. Corvinul Hunedoara este pe locul 7, CFR Cluj pe 8, în timp ce FCSB se află abia pe poziția a noua, cu 15 puncte.

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