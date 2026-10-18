Tânărul Codruț Sandu este împrumutat la Corvinul Hunedoara, unde a devenit un om important, iar președintele clubului, Sorin Cimpoca, îl consideră unul dintre portarii de perspectivă ai României.

Alaa Bellaarouch este titularul lui Dinamo, însă marocanul se află la echipa bucureșteană sub formă de împrumut de la Sporting Braga. În aceste condiții, „câinii” trebuie să ia în calcul și variante pentru viitor, iar Sandu este deja monitorizat de conducerea clubului.

Sorin Cimpoca: „Este unul dintre portarii tineri de viitor ai României”

Președintele Corvinului Hunedoara a vorbit despre situația lui Codruț Sandu la emisiunea VOYO SPORT LIVE și a confirmat interesul lui Dinamo pentru goalkeeperul aflat sub contract cu formația din Ștefan cel Mare.

„Sincer să vă spun, este un băiat extraordinar de serios. Noi îl avem împrumutat de la Dinamo. Este un băiat foarte serios, implicat, cuminte și receptiv la ce se transmite. Eu zic că șansele sunt destul de mari. Încet-încet prinde experiență și în Liga 1, merge și la loturile naționale. Eu zic că este unul dintre portarii tineri de viitor ai României”, a declarat Sorin Cimpoca.