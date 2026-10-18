Filipe Coelho rupe tăcerea despre cazul Steven Nsimba! Ce se întâmplă cu transferul francezului

După remiza cu Getafe din UEFA Conference League, Filipe Coelho a alcătuit o formulă de start cu foarte mulți jucători noi în duelul cu Farul. Universitatea Craiova a reușit să se impună la limită în duelul din etapa a 12-a din SuperLiga.

Filipe Coelho, nemulțumit după 2-0 cu Farul

Simon Elisor a deschis scorul în minutul 16. Deși au fost aproape de egalare înainte de pauză, prin Ahlinvi, „marinarii” au cedat inițiativa, iar ocaziile mari au fost la poarta apărată de Rafael Munteanu. Speranțele Farului au fost risipite în minutul 87, când Romanchuk l-a învins pe Munteanu și a făcut 2-0 pe tabelă.

La scurt timp după fluierul final, Filipe Coelho a transmis că e mulțumit de toți elevii săi, însă ar fi dorit ca distanța de pe tabelă să fie mai mare.

„Cred că am fi putut înscrie mai multe goluri, am avut oportunități bune. A fost doar o fază periculoasă la poarta noastră, la ultima fază din prima repriză. În repriza a doua nu am început atât de bine. După ce am terminat meciul, la al doilea gol.

(n.r. - Elisor, 7 goluri în 7 meciuri) Îl știu pe Elisor foarte bine. A jucat în Portugalia în sezonul trecut, e un jucător în care cred. Uneori trebuie să ai răbdare, să iei lucrurile pas cu pas. Sunt fericit cu el, cu Assad, dar și cu ceilalți atacanți. Așa cum am spus, avem nevoie de mai mult de 11 jucători pentru a concura în toate competițiile.

Nu fac teste. Dacă pun jucătorul pe teren, e pentru că cred în el. Dacă lucrurile nu merg ok, e responsabilitatea mea. Ei trebuie să demonstreze în fiecare zi, iar în timpul meciului trebuie să ofere ce au mai bun”, a declarat Filipe Coelho la flash-interviu.