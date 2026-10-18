Filipe Coelho rupe tăcerea despre cazul Steven Nsimba! Ce se întâmplă cu transferul francezului

Filipe Coelho rupe tăcerea despre cazul Steven Nsimba! Ce se întâmplă cu transferul francezului Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova - Farul a contat pentru etapa a 12-a din SuperLiga.

TAGS:
steven nsimbafilipe coelhoUniversitatea Craiova
Din articol

După remiza cu Getafe din UEFA Conference League, Filipe Coelho a alcătuit o formulă de start cu foarte mulți jucători noi în duelul cu Farul. Universitatea Craiova a reușit să se impună la limită în duelul din etapa a 12-a din SuperLiga.

Filipe Coelho, nemulțumit după 2-0 cu Farul

Simon Elisor a deschis scorul în minutul 16. Deși au fost aproape de egalare înainte de pauză, prin Ahlinvi, „marinarii” au cedat inițiativa, iar ocaziile mari au fost la poarta apărată de Rafael Munteanu. Speranțele Farului au fost risipite în minutul 87, când Romanchuk l-a învins pe Munteanu și a făcut 2-0 pe tabelă.

La scurt timp după fluierul final, Filipe Coelho a transmis că e mulțumit de toți elevii săi, însă ar fi dorit ca distanța de pe tabelă să fie mai mare.

„Cred că am fi putut înscrie mai multe goluri, am avut oportunități bune. A fost doar o fază periculoasă la poarta noastră, la ultima fază din prima repriză. În repriza a doua nu am început atât de bine. După ce am terminat meciul, la al doilea gol.

(n.r. - Elisor, 7 goluri în 7 meciuri) Îl știu pe Elisor foarte bine. A jucat în Portugalia în sezonul trecut, e un jucător în care cred. Uneori trebuie să ai răbdare, să iei lucrurile pas cu pas. Sunt fericit cu el, cu Assad, dar și cu ceilalți atacanți. Așa cum am spus, avem nevoie de mai mult de 11 jucători pentru a concura în toate competițiile.

Nu fac teste. Dacă pun jucătorul pe teren, e pentru că cred în el. Dacă lucrurile nu merg ok, e responsabilitatea mea. Ei trebuie să demonstreze în fiecare zi, iar în timpul meciului trebuie să ofere ce au mai bun”, a declarat Filipe Coelho la flash-interviu.

  • Coelho craiova imago1080322243
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Coelho rupe tăcerea despre cazul Nsimba

Întrebat despre situația lui Steven Nsimba, lusitanul a expus că la echipă există o rotație, iar fiecare elev de al său trebuie să îi accepte deciziile. Cât despre transferul francezului, Coelho a mărturisit că nu știe nimic.

„Nu mă gândesc la distanța din clasament, încerc să adun cât de multe puncte tot. Sunt multe echipe în competiție, mai sunt meciuri. Concurența face bine, e bună, dar în același timp e greu. Vom încerca să dăm ce avem mai bun și vom vedea ce vom reuși.

Muncesc cu toți jucătorii. Steven este unul dintre ei, nu sunt aici să comentez ce spune lumea. Nu a mai jucat în ultima perioadă, așa cum a fost și cu Assad în anumite meciuri. El trebuie să fie pregătit, cu siguranță poate să ne ajute.

Nu știu nimic despre un transfer în iarnă, eu sunt mulțumit de toți. Nu înseamnă că atunci când un jucător nu joacă se antrenează rău. E vorba de decizii, în ultimele meciuri a fost Assad, înainte de el a fost Nsimba. Dacă e să vă uitați la minute, probabil că Nsimba are mai multe minute decât Elisor. Nu am nicio problemă cu niciun jucător, ei trebuie doar să muncească”, a mai spus lusitanul.

  • Steven nsimba
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ce urmează pentru Universitatea Craiova

În urma victoriei cu Farul, Universitatea Craiova a rămas pe ultima treaptă a podiumului din SuperLiga, însă reușește să se mențină aproape de Dinamo și Rapid. Oltenii au 26 de puncte acumulate, iar în runda a 13-a vor da peste Sepsi, în deplasare.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Pensionarii din Croația își cedează locuințele pentru hrană și îngrijire. Peste 7.700 de contracte încheiate într-un an
Pensionarii din Croația își cedează locuințele pentru hrană și îngrijire. Peste 7.700 de contracte încheiate într-un an
ARTICOLE PE SUBIECT
Are 61 de ani, dar arată ca la 20 și e curtată în sala de forță de bărbați mult mai tineri. Cum reacționează soțul ei
Are 61 de ani, dar arată ca la 20 și e curtată în sala de forță de bărbați mult mai tineri. Cum reacționează soțul ei
Decizia lui Filipe Coelho, contrazisă de conducerea CSU Craiova: „Constat cu tristețe că are o problemă”
Decizia lui Filipe Coelho, contrazisă de conducerea CSU Craiova: „Constat cu tristețe că are o problemă”
„Un chin!” Neluțu Sabău nu are milă de jucătorii săi după 0-2 cu Universitatea Craiova: „Avem obligații”
„Un chin!” Neluțu Sabău nu are milă de jucătorii săi după 0-2 cu Universitatea Craiova: „Avem obligații”
ULTIMELE STIRI
Angers - Marseille 2-5 și Lyon - Nice 2-1, pe VOYO! Alte trei meciuri din Ligue 1 s-au jucat. Rezultatele zilei
Angers - Marseille 2-5 și Lyon - Nice 2-1, pe VOYO! Alte trei meciuri din Ligue 1 s-au jucat. Rezultatele zilei
A sărit la bătaie pe teren! Antrenorul lui Alexandru Maxim și Deian Sorescu și-a ieșit din minți și a văzut direct „roșu”
A sărit la bătaie pe teren! Antrenorul lui Alexandru Maxim și Deian Sorescu și-a ieșit din minți și a văzut direct „roșu”
A venit verdictul instanței! Suma uriașă pe care trebuie să o plătească Dănuț Lupu: „Lucruri dubioase”
A venit verdictul instanței! Suma uriașă pe care trebuie să o plătească Dănuț Lupu: „Lucruri dubioase”
Are 61 de ani, dar arată ca la 20 și e curtată în sala de forță de bărbați mult mai tineri. Cum reacționează soțul ei
Are 61 de ani, dar arată ca la 20 și e curtată în sala de forță de bărbați mult mai tineri. Cum reacționează soțul ei
Decizia lui Filipe Coelho, contrazisă de conducerea CSU Craiova: „Constat cu tristețe că are o problemă”
Decizia lui Filipe Coelho, contrazisă de conducerea CSU Craiova: „Constat cu tristețe că are o problemă”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce au scris turcii despre Ianis Hagi după 0-3 cu Fenerbahce și reacția antrenorului de la Alanyaspor

Ce au scris turcii despre Ianis Hagi după 0-3 cu Fenerbahce și reacția antrenorului de la Alanyaspor

FCSB, revenire de senzație! Fotbalistul de 650.000 de euro s-a întors

FCSB, revenire de senzație! Fotbalistul de 650.000 de euro s-a întors

Confirmă negocierile cu Nicolae Stanciu: "Sunt șanse să vină! Aici ar fi un jucător important"

Confirmă negocierile cu Nicolae Stanciu: "Sunt șanse să vină! Aici ar fi un jucător important"

Laurențiu Reghecampf a luat decizia în cazul lui Dennis Politic, după ce atacantul a intrat în dizgrația lui Gigi Becali

Laurențiu Reghecampf a luat decizia în cazul lui Dennis Politic, după ce atacantul a intrat în dizgrația lui Gigi Becali

Are 61 de ani, dar arată ca la 20 și e curtată în sala de forță de bărbați mult mai tineri. Cum reacționează soțul ei

Are 61 de ani, dar arată ca la 20 și e curtată în sala de forță de bărbați mult mai tineri. Cum reacționează soțul ei

Dinamo i-a găsit înlocuitor lui Alaa Bellaarouch: „Portar de viitor”

Dinamo i-a găsit înlocuitor lui Alaa Bellaarouch: „Portar de viitor”



Recomandarile redactiei
A sărit la bătaie pe teren! Antrenorul lui Alexandru Maxim și Deian Sorescu și-a ieșit din minți și a văzut direct „roșu”
A sărit la bătaie pe teren! Antrenorul lui Alexandru Maxim și Deian Sorescu și-a ieșit din minți și a văzut direct „roșu”
Decizia lui Filipe Coelho, contrazisă de conducerea CSU Craiova: „Constat cu tristețe că are o problemă”
Decizia lui Filipe Coelho, contrazisă de conducerea CSU Craiova: „Constat cu tristețe că are o problemă”
A venit verdictul instanței! Suma uriașă pe care trebuie să o plătească Dănuț Lupu: „Lucruri dubioase”
A venit verdictul instanței! Suma uriașă pe care trebuie să o plătească Dănuț Lupu: „Lucruri dubioase”
Laszlo Dioszegi a spus ce buget are Sepsi OSK în acest sezon: „Este un an foarte greu”
Laszlo Dioszegi a spus ce buget are Sepsi OSK în acest sezon: „Este un an foarte greu”
„Un chin!” Neluțu Sabău nu are milă de jucătorii săi după 0-2 cu Universitatea Craiova: „Avem obligații”
„Un chin!” Neluțu Sabău nu are milă de jucătorii săi după 0-2 cu Universitatea Craiova: „Avem obligații”
Alte subiecte de interes
Înainte de Dinamo - Universitatea Craiova, Steven Nsimba a numit ”cel mai periculos adversar”
Înainte de Dinamo - Universitatea Craiova, Steven Nsimba a numit ”cel mai periculos adversar”
Tensiune în amicalul Craiovei din Antalya! Steven Nsimba s-a ”înfipt” în gâtul unui adversar. Ce a urmat
Tensiune în amicalul Craiovei din Antalya! Steven Nsimba s-a ”înfipt” în gâtul unui adversar. Ce a urmat
Filipe Coelho a tras concluziile după remiza cu CFR Cluj: ”Aici sunt problemele”
Filipe Coelho a tras concluziile după remiza cu CFR Cluj: ”Aici sunt problemele”
Ce nu s-a văzut la TV: gestul făcut de Filipe Coelho imediat după Craiova - CFR Cluj
Ce nu s-a văzut la TV: gestul făcut de Filipe Coelho imediat după Craiova - CFR Cluj
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
CITESTE SI
Un polonez a găsit în Himalaya una dintre cele mai scumpe ciuperci din lume. Un kilogram poate costa peste 100.000 de dolari

stirileprotv Un polonez a găsit în Himalaya una dintre cele mai scumpe ciuperci din lume. Un kilogram poate costa peste 100.000 de dolari

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un bărbat a împrumutat cu camătă 36.000 de euro, însă când a primit înapoi 150.000 de euro, a cerut încă 160.000 de euro

stirileprotv Un bărbat a împrumutat cu camătă 36.000 de euro, însă când a primit înapoi 150.000 de euro, a cerut încă 160.000 de euro

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!