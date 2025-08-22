La opt ani după ce și-a agățat ghetele în cui, fostul internațional englez este pregătit să își transforme visul în realitate. Lescott, care a recunoscut că pasiunea pentru muzică este o moștenire de la tatăl său, de asemenea DJ, va mixa duminică, de la ora 18:00, pe scena Jagermeister a celebrului festival.

Joleon Lescott , fostul fundaș și dublu campion al Angliei cu Manchester City, lasă în urmă gazonul pentru o scenă complet diferită: cea a festivalului de muzică de la Reading , unde va urca la pupitrul de DJ.

"E cel mai apropiat sentiment de cel pe care îl aveam ca jucător"



Deși a rămas conectat la fotbal, fiind antrenor secund la naționala de tineret a Angliei, Lescott a mărturisit că muzica îi oferă o adrenalină unică, comparabilă cu cea de pe teren. Ambiția sa de a deveni DJ cu normă întreagă a fost pusă în așteptare din cauza angajamentului față de lotul național, însă acum este decis să se impună și în această lume.



"Da, este o ambiție reală să am o carieră de DJ. E cel mai apropiat sentiment de cel pe care îl aveam când jucam, din punctul de vedere al senzației pe care mi-o oferă. Acum mixez house, deep house. Trebuie să te adaptezi la ceea ce ascultă generația tânără. Eu am crescut cu muzică garage, dar nu mai sunt mulți care ascultă asta acum", a povestit Lescott anul trecut pentru podcastul "The Rest Is Football".



Joleon Lescott nu este un nume oarecare în fotbalul britanic. Cu 614 meciuri în carieră la cluburi precum Manchester City, Everton, Wolves sau Aston Villa, el și-a trecut în palmares două titluri de campion în Premier League, o Cupă a Angliei și o Cupă a Ligii, toate cu "cetățenii". De asemenea, a adunat 26 de selecții pentru naționala Angliei.

