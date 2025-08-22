FOTO A renunțat la fotbal pentru muzică! Un dublu campion din Premier League s-a făcut DJ și mixează la un festival de top

A renunțat la fotbal pentru muzică! Un dublu campion din Premier League s-a făcut DJ și mixează la un festival de top Stiri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Urcă pe scenă la opt ani după ce a renunțat la fotbal.

TAGS:
Joleon LescottManchester Cityreading
Din articol

Joleon Lescott, fostul fundaș și dublu campion al Angliei cu Manchester City, lasă în urmă gazonul pentru o scenă complet diferită: cea a festivalului de muzică de la Reading, unde va urca la pupitrul de DJ.

La opt ani după ce și-a agățat ghetele în cui, fostul internațional englez este pregătit să își transforme visul în realitate. Lescott, care a recunoscut că pasiunea pentru muzică este o moștenire de la tatăl său, de asemenea DJ, va mixa duminică, de la ora 18:00, pe scena Jagermeister a celebrului festival.

  • Joleon lescott 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

"E cel mai apropiat sentiment de cel pe care îl aveam ca jucător"

Deși a rămas conectat la fotbal, fiind antrenor secund la naționala de tineret a Angliei, Lescott a mărturisit că muzica îi oferă o adrenalină unică, comparabilă cu cea de pe teren. Ambiția sa de a deveni DJ cu normă întreagă a fost pusă în așteptare din cauza angajamentului față de lotul național, însă acum este decis să se impună și în această lume.

"Da, este o ambiție reală să am o carieră de DJ. E cel mai apropiat sentiment de cel pe care îl aveam când jucam, din punctul de vedere al senzației pe care mi-o oferă. Acum mixez house, deep house. Trebuie să te adaptezi la ceea ce ascultă generația tânără. Eu am crescut cu muzică garage, dar nu mai sunt mulți care ascultă asta acum", a povestit Lescott anul trecut pentru podcastul "The Rest Is Football".

Joleon Lescott nu este un nume oarecare în fotbalul britanic. Cu 614 meciuri în carieră la cluburi precum Manchester City, Everton, Wolves sau Aston Villa, el și-a trecut în palmares două titluri de campion în Premier League, o Cupă a Angliei și o Cupă a Ligii, toate cu "cetățenii". De asemenea, a adunat 26 de selecții pentru naționala Angliei.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce s-a întâmplat înainte ca profesoara din Craiova să fie ucisă cu sălbăticie de soțul ei. Femeia i-a spus fiicei să fugă
Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;nainte ca profesoara din Craiova să fie ucisă cu sălbăticie de soțul ei. Femeia i-a spus fiicei să fugă
ARTICOLE PE SUBIECT
Gata, superstarul a semnat cu Man City! Contract uriaș p&acirc;nă &icirc;n 2029
Gata, superstarul a semnat cu Man City! Contract uriaș până în 2029
Guardiola l-a convins și semnează cu Man City! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2030
Guardiola l-a convins și semnează cu Man City! Contract până în 2030
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a dat un ordin clar: &rdquo;Nu există așa ceva la mine&rdquo;
Gigi Becali a dat un ordin clar: ”Nu există așa ceva la mine”
West Ham &ndash; Chelsea 1-5. Ciocănarii , ciocăniți zdravăn: start de sezon dezastruos pentru Graham Potter
West Ham – Chelsea 1-5. "Ciocănarii", ciocăniți zdravăn: start de sezon dezastruos pentru Graham Potter
G&acirc;lcă, nemulțumit după victoria la limită cu Metaloglobus: Trebuia să mai &icirc;nscriem! Ce a spus de tensiunile cu Petrila
Gâlcă, nemulțumit după victoria la limită cu Metaloglobus: "Trebuia să mai înscriem!" Ce a spus de tensiunile cu Petrila
Dina Grameni e sincer, după ce Rapid a c&acirc;știgat cu Metaloglobus: &rdquo;Ar fi o greșeală să ne ascundem&rdquo;
Dina Grameni e sincer, după ce Rapid a câștigat cu Metaloglobus: ”Ar fi o greșeală să ne ascundem”
PSG - Angers 1-0. Victorie la limită cu Fabian Ruiz decisiv! Dembele, penalty ratat
PSG - Angers 1-0. Victorie la limită cu Fabian Ruiz decisiv! Dembele, penalty ratat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă

Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă

Ce adversare ar putea &icirc;nt&acirc;lni FCSB &icirc;n faza principală Europa League dacă va trece de Aberdeen

Ce adversare ar putea întâlni FCSB în faza principală Europa League dacă va trece de Aberdeen

Ce a spus antrenorul lui Aberdeen după remiza smulsă &icirc;n ultimul minut cu FCSB

Ce a spus antrenorul lui Aberdeen după remiza smulsă în ultimul minut cu FCSB

Cine &icirc;i ia locul lui Dan Petrescu la CFR Cluj? Ei sunt liberi și așteaptă telefonul lui Neluțu Varga

Cine îi ia locul lui Dan Petrescu la CFR Cluj? Ei sunt liberi și așteaptă telefonul lui Neluțu Varga

Ioan Varga a stabilit! Pe cine vrea la CFR Cluj după ce Dan Petrescu și-a dat demisia

Ioan Varga a stabilit! Pe cine vrea la CFR Cluj după ce Dan Petrescu și-a dat demisia

CITESTE SI
Zelenski: &bdquo;Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei&rdquo;. Rușii au lovit o fabrică americană

stirileprotv Zelenski: „Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei”. Rușii au lovit o fabrică americană

Decăderea lui &rdquo;Brad Pitt de Franța&rdquo;. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

protv Decăderea lui ”Brad Pitt de Franța”. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

Cum vor fi &icirc;ncasați banii din conturile de pensii private. Limita p&acirc;nă la care vom putea primi &icirc;ntreaga sumă deodată

stirileprotv Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Dua Lipa a &icirc;mplinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

stirileprotv Dua Lipa a împlinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!