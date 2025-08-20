Rico Lewis, unul dintre cei mai promițători tineri jucători ai Angliei, este pe cale să-și prelungească angajamentul cu Manchester City până în 2030.

Tânărul fundaș de 20 de ani a fost dorit insistent de Nottingham Forest, care chiar a făcut o ofertă oficială, însă dorința jucătorului a fost clară: să continue la clubul la care a crescut.

Guardiola l-a convins și semnează cu Man City! Contract până în 2030

Produs al academiei lui City, Lewis a impresionat prin versatilitatea sa, fiind folosit atât în apărare, cât și la mijloc. Evoluția sa excelentă din meciul cu Wolves, 4-0 în prima etapă de Premier League, unde a oferit o pasă decisivă pentru Haaland, a accelerat negocierile pentru noul contract.

Noua înțelegere se va extinde până în anul 2030, cu opțiune de prelungire pe un an și fără clauză de reziliere, anunță jurnalistul David Ornstein.

