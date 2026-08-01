A părăsit Rusia după ce a cerut neutralitate

Kamila Valieva a luat decizia de a părăsi teritoriul rus pentru a-și continua pregătirea în afara granițelor. Această mutare are loc la scurt timp după ce sportiva a depus documentația necesară pentru a obține statutul neutru din partea Uniunii Internaționale de Patinaj (ISU), decizie venită ca urmare a hotărârii forului de a admite participarea rușilor la competițiile internaționale. Până în acest moment, patinatoarea nu a primit un răspuns oficial la cererea sa.

Patinatoarea Kamila Valieva a plecat în străinătate pentru noul sezon, așteptând un răspuns privind solicitarea sa de a concura sub steag neutru.

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Sprijin important în străinătate

Valieva a călătorit peste hotare pentru a colabora cu coregraful Benoit Richaud, cel care i-a conturat deja programul scurt pentru competițiile din viitorul apropiat. Svetlana Sokolovskaya, antrenoarea rusoaicei, a oferit detalii despre etapele de pregătire pe care le parcurge sportiva.

„După Kislovodsk, Kamila a zburat la Benoit - acesta este planul nostru de pregătire. Să curățăm programul, să facem un schimb de experiență”, a transmis antrenoarea, potrivit agenției TASS.

În plus, Sokolovskaya a menționat că Valieva beneficiază de asistență tehnică suplimentară în acest stagiu. Ea este așteptată la destinație de Alexei Mishin, care urmează să îi acorde tot ajutorul necesar pe parcursul antrenamentelor.