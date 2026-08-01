În vara lui 2025, FCSB l-a luat pe Dennis Politic de la Dinamo, după ce l-a cedat la echipa ”câinilor” pe Alexandru Musi la pachet cu aproape un milion de euro.

Politic a venit la FCSB după două sezoane bune la Dinamo, iar așteptările au fost, așadar, uriașe, doar că nu a avut suficientă constanță și realizări decisive, iar Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, l-a criticat în mai multe rânduri.

Andrei Nicolescu, întrebat frontal: ”Se întoarce Politic la Dinamo?”

La VOYO SPORT 1, Andrei Nicolescu a avut o intervenție telefonică în cadrul Matinalului moderat de Cristi Pintea, care i-a avut în studio alături de el pe Robert Niță și Bogdan Lobonț.

Întrebat despre posibilitatea ca Dennis Politic să revină la Dinamo, Andrei Nicolescu, președintele clubului din ”Ștefan cel Mare” a exclus categoric acest scenariu.

”(n.r. Se poate întoarce Politic la Dinamo?) Nu, nu e cazul. Construim ceva care are un concept al lui Nuno și care are nevoie de jucători așa cum îi vede el eficienți, nu e vorba de calitatea intrinsecă a jucătorului, ci cât de eficient poate fi în ce vrea să creeze”, a spus Andrei Nicolescu.

Cotat la 650.000 de euro de site-urile de specialitate, Dennis Politic mai are contract cu gruparea roș-albastră până în 2029. În finalul stagiunii precedente el a fost trimis sub formă de împrumut la FC Hermannstadt.

La FCSB, Politic a bifat 27 de meciuri, a înscris patru goluri, a încasat trei cartonașe galbene și a adunat aproape 800 de minute în echipamentul fostei campioane a României.