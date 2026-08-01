În urmă cu un an, ”cormoranii” au plătit 125 de milioane de euro celor de la Bayer Leverkusen pentru a-și asigura serviciile lui Florian Wirtz, neamțul născut la Pulheim care a semnat un contract valabil până în 2030 cu Liverpool.

Sub comanda lui Arne Slot, plecat după un sezon extrem de modest pe Anfield la finalul stagiunii precedente, Wirtz a jucat fie ca mijlocaș ofensiv central, fie ca atacant lateral, nouă fals sau mijlocaș central mai retras, cât și în partea dreaptă a liniei ofensive.

La un an după ce a cheltuit 125 mi. € pe Florian Wirtz, Liverpool a luat o decizie importantă

Andoni Iraola, noul antrenor al ”cormoranilor”, a evidențiat că îl vede pe Wirtz mai degrabă în spatele atacantului și că acolo va evolua fotbalistul sub comanda sa la Liverpool.

”Îl văd mai degrabă evoluând în spatele atacantului. Știm că, la naționala Germaniei, a jucat uneori mai mult în partea stângă. Totuși, cred că vom începe să lucrăm cu el pe poziția din spatele atacantului.

Avem nevoie de o versiune foarte bună a lui Florian. Știm ce ne poate oferi. Cred că se potrivește și cu modelul nostru de joc. Este un jucător destul de complet

Cred că vom încerca să adăugăm și alte elemente la calitățile foarte bune pe care le are deja. În primele zile de antrenament, mi s-a părut că se află într-o stare mentală bună și sper să înceapă bine și în forță”, a spus Iraola, potrivit BBC.

Cotat la 100 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Wirtz a bifat 49 de apariții sezonul trecut la Liverpool, și-a trecut în cont șapte goluri și a oferit zece pase decisive, în aproximativ 3500 de minute petrecute în echipamentul clubului.