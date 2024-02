Cazul Kamila Valieva

La sfârşitul lunii ianuarie, după aproape doi ani, Federaţia Internaţională de Patinaj (ISU) a retras punctele Kamilei Valieva din echipa rusă, care iniţial fusese în fruntea probei, retrogradând-o pe locul al treilea, în urma americanilor, care au luat aurul, şi a japonezilor, care au luat argintul.

Această decizie a fost luată imediat după ce rusoaica a fost suspendat retroactiv pentru patru ani, începând cu 25 decembrie 2021.

Drept urmare, canadienii rămân la marginea podiumului, deşi sperau să recupereze medalia de bronz. Cei opt membri ai echipei canadiene au făcut apel la TAS pentru a revendica locul trei, susţinuţi de Federaţia canadiană de patinaj şi de Comitetul Olimpic Canadian.

În acelaşi timp, Comitetul Olimpic Rus, Federaţia Rusă de Patinaj şi şase patinatori ruşi - printre care şi Kamila Valieva - au contestat şi ei decizia ISU, de data aceasta pentru a cere să fie repuşi în prima poziţie şi, prin urmare, să primească medalia de aur.

Valieva, pe atunci în vârstă de 15 ani, a fost depistată pozitiv la trimetazidină, o substanţă interzisă din 2014 pe motiv că îmbunătăţeşte circulaţia sângelui, de către agenţia rusă antidoping (Rusada) în timpul Campionatelor Rusiei, pe care le-a câştigat la sfârşitul anului 2021 la Sankt Petersburg.

