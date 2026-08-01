Zilele lui Infantino la conducerea FIFA sunt numărate! Încă două federații pun presiune pe elvețian

Zilele lui Infantino la conducerea FIFA sunt numărate! Încă două federații pun presiune pe elvețian Fotbal extern
SPORT.RO
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Federațiile nu-l mai vor pe Gianni Infantino la conducerea fotbalului.

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Din articol

Federaţiile de Fotbal din Anglia şi Ţările de Jos cer o revizuire completă a FIFA şi confirmă că forul mondial a pierdut încrederea asociaţiilor componente.

După ce UEFA a salutat retragerea planului pentru investitori privaţi al lui Gianni Infantino, puternica Asociaţie Engleză de Fotbal (FA) a reacţionat solicitând o "revizuire completă a conducerii şi guvernanţei instituţiei".

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Federațiile pun presiune pe Infantino

"Susţinem pe deplin poziţia UEFA. Este timpul pentru o revizuire completă şi amănunţită a conducerii şi guvernanţei FIFA pentru a se asigura că fotbalul global este condus transparent, în interesul superior al celor 211 naţiuni membre şi cu gestionarea pe termen lung a fotbalului în centrul preocupărilor sale", a declarat FA.

Asociaţia Olandeză de Fotbal (KNVB) a fost la fel de asertivă într-o scurtă declaraţie, reiterând opinia UEFA că încrederea în conducerea FIFA a fost serios zdruncinată. "Retragerea propunerii nu rezolvă problema pentru KNVB. Modul în care s-a desfăşurat acest proces a dus la o prăbuşire fundamentală a încrederii în preşedintele FIFA, Gianni Infantino. KNVB nu mai are încredere în conducerea sa", au declarat oficialii olandezi.

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