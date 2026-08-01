Zilele lui Infantino la conducerea FIFA sunt numărate! Încă două federații pun presiune pe elvețian

Federaţiile de Fotbal din Anglia şi Ţările de Jos cer o revizuire completă a FIFA şi confirmă că forul mondial a pierdut încrederea asociaţiilor componente.
După ce UEFA a salutat retragerea planului pentru investitori privaţi al lui Gianni Infantino, puternica Asociaţie Engleză de Fotbal (FA) a reacţionat solicitând o "revizuire completă a conducerii şi guvernanţei instituţiei".
Federațiile pun presiune pe Infantino
"Susţinem pe deplin poziţia UEFA. Este timpul pentru o revizuire completă şi amănunţită a conducerii şi guvernanţei FIFA pentru a se asigura că fotbalul global este condus transparent, în interesul superior al celor 211 naţiuni membre şi cu gestionarea pe termen lung a fotbalului în centrul preocupărilor sale", a declarat FA.
Asociaţia Olandeză de Fotbal (KNVB) a fost la fel de asertivă într-o scurtă declaraţie, reiterând opinia UEFA că încrederea în conducerea FIFA a fost serios zdruncinată. "Retragerea propunerii nu rezolvă problema pentru KNVB. Modul în care s-a desfăşurat acest proces a dus la o prăbuşire fundamentală a încrederii în preşedintele FIFA, Gianni Infantino. KNVB nu mai are încredere în conducerea sa", au declarat oficialii olandezi.