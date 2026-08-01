Zilele lui Infantino la conducerea FIFA sunt numărate! Încă două federații pun presiune pe elvețian

Federaţiile de Fotbal din Anglia şi Ţările de Jos cer o revizuire completă a FIFA şi confirmă că forul mondial a pierdut încrederea asociaţiilor componente.

După ce UEFA a salutat retragerea planului pentru investitori privaţi al lui Gianni Infantino, puternica Asociaţie Engleză de Fotbal (FA) a reacţionat solicitând o "revizuire completă a conducerii şi guvernanţei instituţiei".