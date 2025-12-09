Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a anunțat că a cumpărat un teren de aproape 2.000 de metri pătrați în București, într-o tranzacție care se apropie de opt milioane de euro.



Tranzacție de aproape 8 milioane de euro în București



Dragomir a explicat că investiția nu a fost realizată din fonduri proprii, ci cu bani împrumutați de la bancă, pe firmele copiilor săi. Mai mult, a precizat că prețul pe metru pătrat a fost de aproximativ 4.500 de euro și că suma totală achitată este puțin sub opt milioane.



„Am luat 1.750 de metri pătrați, aproape două mii. E 4.500 metrul. Sunt bani de la bancă, nu sunt ai mei, sunt ai copiilor. Dobânda este mare, plătim câteva sute de mii de euro pe an”, a spus Dragomir la Fanatik.



Fostul șef al LPF a ținut să precizeze că afacerile sunt gestionate de fiul său, Bogdan, în timp ce el trăiește exclusiv din pensie.

În ultimii ani, familia Dragomir a investit masiv în proiecte rezidențiale, în special în București și în zona de nord a Capitalei.

