Duminică s-au jucat meciurile din cadrul etapei a 9-a a sezonului regular din cele două serii din Liga de Tineret.

În urma rezultatelor înregistrate, FC Bacău, la primul sezon în competiție, a făcut pasul către play-off, după ce a învins-o pe FC Voluntari cu 2-0.

Aproape sigură de prezența în play-off este și Rapid, care a învins FCSB cu un categoric 5-0, chiar pe terenul formației ce a câștigat în sezonul trecut Liga de Tineret, baza ARCOM din Berceni.

”AHOE! 🇱🇻 Victoria cu 5-0 de pe terenul celor de la FCSB a însemnat și calificarea în play off-ul Ligii De Tineret! 👏”, a postat pagina oficială de Facebook a grupării din Giulești.

Antrenor la Rapid este fostul fotbalist Octavian Chihaia



Pentru echipa antrenată de fostul fotbalist Octavian Chihaia au marcat S. Banu (2 goluri), Grancea, Stoica și G. Gheorghe.

”Giuleștenii ocupă locul patru, cu 18 puncte, fiind la 6 puncte distanță de CS Dinamo București și Politehnica Iași. Rapid s-a impus în meciul cu Dinamo din acest sezon regular, scor 1-0, dar a încheiat la egalitate meciul cu Politehnica Iași, scor 1-1.

Astfel, conform regulamentului, departajarea între cele două echipe, în cazul egalității de puncte la final de sezon regular, s-ar face ținându-se cont de golaverajul general mai bun, Rapid având în acest moment +22, în timp ce Politehnica Iași -4.

Dificil de imaginat că s-ar mai putea schimba ceva în ierarhie în cele două etape rămase”, a explicat FRF pe site-ul oficial.

