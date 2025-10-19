Selecţionata masculină a României a fost învinsă de Franţa cu scorul de 3-0, duminică, în finala Campionatelor Europene de tenis de masă pe echipe de la Zadar (Croaţia), dar rămâne cu cea mai mare performanţă din palmaresul său, medaliile de argint.

În primul meci, Iulian Chiriţă a fost învins de Alexis Lebrun, cu 3-0 (11-2, 11-6, 11-7), apoi Eduard Ionescu a fost întrecut de Felix Lebrun cu 3-1 (11-3, 9-11, 11-5, 11-4), iar Ovidiu Ionescu s-a înclinat în faţa lui Simon Gauzy cu 1-3 (9-11, 9-11, 11-3, 3-11).

Naționalele noastre au devenit vicecampioane continentale



România a reuşit o participare foarte bună la Europenele de la Zadar, ambele echipe obţinând medalii de argint.

În finala feminină, România a fost învinsă de eterna sa rivală, Germania, cu 3-0.

Echipa feminină a României a obţinut argintul la ediţia trecută şi este lider în clasamentul european din luna iunie.

Echipa masculină este pe locul al şaselea în clasamentul european din luna iunie, iar la ultima ediţie s-a oprit în optimile de finală.

