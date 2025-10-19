NEWS ALERT România, performanță istorică în finala băieților la Campionatul European de tenis de masă!

Rom&acirc;nia, performanță istorică &icirc;n finala băieților la Campionatul European de tenis de masă! Sporturi
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tricolorii au fost la înălțime, la fel ca fetele.

TAGS:
Alexis LebrunEduard IonescuFelix LebrunOvidiu Ionescuiulian chirita
Din articol

Selecţionata masculină a României a fost învinsă de Franţa cu scorul de 3-0, duminică, în finala Campionatelor Europene de tenis de masă pe echipe de la Zadar (Croaţia), dar rămâne cu cea mai mare performanţă din palmaresul său, medaliile de argint.

În primul meci, Iulian Chiriţă a fost învins de Alexis Lebrun, cu 3-0 (11-2, 11-6, 11-7), apoi Eduard Ionescu a fost întrecut de Felix Lebrun cu 3-1 (11-3, 9-11, 11-5, 11-4), iar Ovidiu Ionescu s-a înclinat în faţa lui Simon Gauzy cu 1-3 (9-11, 9-11, 11-3, 3-11).

Naționalele noastre au devenit vicecampioane continentale

România a reuşit o participare foarte bună la Europenele de la Zadar, ambele echipe obţinând medalii de argint.

În finala feminină, România a fost învinsă de eterna sa rivală, Germania, cu 3-0.

Echipa feminină a României a obţinut argintul la ediţia trecută şi este lider în clasamentul european din luna iunie.

Echipa masculină este pe locul al şaselea în clasamentul european din luna iunie, iar la ultima ediţie s-a oprit în optimile de finală.

Agerpres

Articol recomandat de stirileprotv.ro
În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”
&Icirc;n 1916, Rom&acirc;nia a dăruit Rusiei 90 de tone de aur &ndash; acum valorează 8 mld. de euro și le vrea &icirc;napoi. BNR: &bdquo;O datorie morală&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Primul derby Dinamo - Rapid din acest week-end s-a jucat &icirc;n Giulești!
Primul derby Dinamo - Rapid din acest week-end s-a jucat în Giulești!
ULTIMELE STIRI
Istorie pe Anfield! Recordul stabilit de Mbeumo după golul marcat &icirc;n poarta lui Liverpool
Istorie pe Anfield! Recordul stabilit de Mbeumo după golul marcat în poarta lui Liverpool
Nota lui Ionuț Andrei Radu după prestația din thriller-ul Celta Vigo - Real Sociedad!
Nota lui Ionuț Andrei Radu după prestația din thriller-ul Celta Vigo - Real Sociedad!
Sirianul Imad Kassas explică victoria uriașă cu FCSB: &bdquo;Știți care a fost norocul meu?&ldquo;
Sirianul Imad Kassas explică victoria uriașă cu FCSB: „Știți care a fost norocul meu?“
Liverpool - Manchester United 0-1! Derby-ul etapei se vede EXCLUSIV pe VOYO. Gakpo a trimis-o &icirc;n bară de trei ori
Liverpool - Manchester United 0-1! Derby-ul etapei se vede EXCLUSIV pe VOYO. Gakpo a trimis-o în bară de trei ori
De nicăieri! Anunțul făcut de Gigi Becali, la o zi după ce FCSB s-a făcut de r&acirc;s cu Metaloglobus
De nicăieri! Anunțul făcut de Gigi Becali, la o zi după ce FCSB s-a făcut de râs cu Metaloglobus
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
PSV, pe aripile lui Super Man: premieră pentru Dennis, &icirc;n Olanda

PSV, pe aripile lui Super Man: premieră pentru Dennis, în Olanda

U Cluj s-a reorientat imediat după șocul Sabău! Viitorul antrenor și-a dat deja acordul

U Cluj s-a reorientat imediat după șocul Sabău! Viitorul antrenor și-a dat deja acordul

Nota primită de Cristi Chivu după victoria lui Inter cu AS Roma: &rdquo;De parcă nici n-ar fi existat!&rdquo;

Nota primită de Cristi Chivu după victoria lui Inter cu AS Roma: ”De parcă nici n-ar fi existat!”

Charalambous, out? Replica lui Becali, șocantă!

Charalambous, out? Replica lui Becali, șocantă!

Ce a declarat Cristi Chivu la conferința de presă după ce Inter a ajuns pe locul 1 &icirc;n Serie A

Ce a declarat Cristi Chivu la conferința de presă după ce Inter a ajuns pe locul 1 în Serie A

OUT de la FCSB?! Gigi Becali a făcut anunțul: &rdquo;Să plece dacă vrea!&rdquo;

OUT de la FCSB?! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Să plece dacă vrea!”



Recomandarile redactiei
De nicăieri! Anunțul făcut de Gigi Becali, la o zi după ce FCSB s-a făcut de r&acirc;s cu Metaloglobus
De nicăieri! Anunțul făcut de Gigi Becali, la o zi după ce FCSB s-a făcut de râs cu Metaloglobus
Sirianul Imad Kassas explică victoria uriașă cu FCSB: &bdquo;Știți care a fost norocul meu?&ldquo;
Sirianul Imad Kassas explică victoria uriașă cu FCSB: „Știți care a fost norocul meu?“
Liverpool - Manchester United 0-1! Derby-ul etapei se vede EXCLUSIV pe VOYO. Gakpo a trimis-o &icirc;n bară de trei ori
Liverpool - Manchester United 0-1! Derby-ul etapei se vede EXCLUSIV pe VOYO. Gakpo a trimis-o în bară de trei ori
Dinamo - Rapid, de la 20:30, ECHIPELE DE START I Se anunță un derby incendiar pe Arena Națională
Dinamo - Rapid, de la 20:30, ECHIPELE DE START I Se anunță un derby incendiar pe Arena Națională
Rom&acirc;nia - Polonia, ACUM pe VOYO și Pro Arena! &bdquo;Tricolorele&rdquo; joacă totul pentru calificarea &icirc;n Final Four-ul Euro Cup
România - Polonia, ACUM pe VOYO și Pro Arena! „Tricolorele” joacă totul pentru calificarea în Final Four-ul Euro Cup
Alte subiecte de interes
Wow! Eduard Ionescu l-a &icirc;nvins pe campionul european și vicecampionul mondial Alexis Lebrun! Ce scrie L Equipe
Wow! Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european și vicecampionul mondial Alexis Lebrun! Ce scrie L'Equipe
Eduard Ionescu, eliminat &icirc;n optimi la China Smash 2025
Eduard Ionescu, eliminat în optimi la China Smash 2025
Mai sunt șanse la medalii! Reacția lui Ovidiu Ionescu după eliminarea din proba de dublu mixt de la Jocurile Olimpice
"Mai sunt șanse la medalii!" Reacția lui Ovidiu Ionescu după eliminarea din proba de dublu mixt de la Jocurile Olimpice
Bernadette Szocs a pl&acirc;ns &icirc;n hohote după &icirc;nfr&acirc;ngerea de la JO 2024: &rdquo;Am fost aproape&rdquo;
Bernadette Szocs a plâns în hohote după înfrângerea de la JO 2024: ”Am fost aproape”
Rom&acirc;nia - Franța, finala masculină a Europeanului de tenis de masă. Ce anunță tricolorii + Frații Lebrun, &icirc;n formă maximă
România - Franța, finala masculină a Europeanului de tenis de masă. Ce anunță tricolorii + Frații Lebrun, în formă maximă
Iulian Chiriţa este campion european U19 la tenis de masă, la dublu
Iulian Chiriţa este campion european U19 la tenis de masă, la dublu
CITESTE SI
&Icirc;n 1916, Rom&acirc;nia a dăruit Rusiei 90 de tone de aur &ndash; acum valorează 8 mld. de euro și le vrea &icirc;napoi. BNR: &bdquo;O datorie morală&rdquo;

stirileprotv În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Declarația bizară a unui rom&acirc;n condamnat &icirc;n Austria făcută chiar &icirc;n fața judecătorului: &bdquo;Vă mulțumesc pentru sentință&rdquo;

stirileprotv Declarația bizară a unui român condamnat în Austria făcută chiar în fața judecătorului: „Vă mulțumesc pentru sentință”

Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre &icirc;nt&acirc;lnirea cu Donald Trump

stirileprotv Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre întâlnirea cu Donald Trump

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!