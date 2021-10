"Umărul stâng îmi paralizase. Am simțit că mi se dărâmă tot visul". Cum și-a construit Cătălin Moroșanu impresionanta carieră

de Florin CARAMAVROV

Cătălin Moroșanu (39 de ani) este unul dintre cei mai mari luptători de kickboxing din România. În ultimul timp, a devenit antreprenor și a organizat mai multe gale în domeniu, care au avut un mare succes.

Recunoscut pentru stilul său de luptă exploziv, prin care își demola rapid adversarii, Moroșanu e un tip liniștit în viața de zi cu zi, absolvent al Facultății de Drept și masterand la Istorie și Filozofie!

În interviul de mai jos, ne povestește cum a reușit în carieră și ne spune ce ar trebui să facem ca să scăpăm de sentimentul de inferioritate față de popoarele occidentale.

Ce sfat i-ai da unui sportiv aflat la început de carieră ca să-și construiască o imagine din care să câștige apoi bani, bineînțeles având și performanțe?

În primul rând, sunt mai multe etape. Etapa junioratului, amatorismului, apoi la seniori și apoi la profesioniști. Trebuie să treci prin toate etapele astea pentru a avea basicul. Și clar, sportivul trebuie să aibă valoare. Dacă nu este valoros, nu are cum să fie vandabil pe piață. Una este să fii showman, alta să fii valoros. Dacă ești și una, și alta, deja ai un atu important în dezvoltarea ta ca și brand în sport.

Tu le-ai avut pe amândouă...

Talentul și valoarea sunt foarte importante, sunt legate. Apoi, mentalitatea, dorința de a performa și de a ajunge la un nivel foarte înalt. Și trebuie să faci sacrificii, să nu te gândești tot timpul la bani. Mereu apar în discuție banii. E adevărat că asta este o problemă a fiecărui sportiv în momentul de față. Mulți nu au bani pentru a merge mai departe, mulți se lasă de sport pentru că nu au susținerea financiară necesară.

Te simți un om norocos sau a fost vorba de multă muncă?

Mă simt un om norocos în sport. Am spus-o de 1000 de ori: în sport trebuie să ai și noroc. Nu există doar povestea cu multă muncă, muncești și gata. Nu! Trebuie să ai și noroc. Trebuie să prinzi momentul oportun. Când ți-a oprit trenul îm gară, trebuie să mergi cât mai departe. De exemplu, ai făcut un meci extraordinar, un meci spectaculos. Trebuie să lupți la următoarea gală, ca să-ți consolidezi imaginea pe care ți-ai făcut-o, nu să lupți peste 6 luni sau un an, când lumea te-a uitat deja. Publicul din România are o memorie destul de scurtă. Dacă tu nu reușești să hrănești acea imagine prin multe meciuri, înseamnă că nu ai profitat de momentul ăla și trebuie să o iei de la capăt.

În carieră, când ți-a fost cel mai greu? Când ai simțit că nu mai poți, că vrei să renunți?

Nu prea am avut momente în carieră când am vrut să renunț. Cel mai greu moment al meu a fost când am avut hernie cervicală și mi-a paralizat umărul stâng. Nu mai puteam să lovesc cu toată forța când mă antrenam. Nu puteam să împing la piept 60 de kilograme, deși eu împingeam și 120 de kilograme în condiții normale. Îți dai seama ce șoc a fost pentru mine? Am simțit că mi se dărâmă tot visul. Și când stăteam în gardă, la fel, nu mai puteam să lovesc cu toată forța. Simțeam umărul paralizat. La hernia cervicală, când îți apasă pe nerv, se duce pe umăr.

Și cum ți-ai revenit?

Am făcut o recuperare bună la o clinică din România, foarte profesioniști doctorii. Am realizat că te poți recupera bine și la noi în țară. Toți au tendința să se ducă în Austria, în Germania, dar și la noi se poate face o recuperare foarte bună.

Un moldovean în lumea nouă de la București

Ai fost lector la Sports Business Academy anul trecut. Cum a fost experiența asta de a le vorbi unor oameni care vor să învețe despre succesul în sport și în businessul sportiv?

O experiență foarte frumoasă. Îl știu pe Cristian Gheorghe (n.r. - fondatorul Sports Business Academy), a avut o idee genială cu această academie de sport și business. Am vorbit despre promoția mea, Dynamte Fighting Show, am discutat foarte deschis despre cum merge acest business, despre cât de importante sunt televiziunile, cât de importantă este carisma sportivului pentru a fi vandabil pe piață, ca să poată face mai mulți bani pentru a-și întreține performanța și s-o ducă la cel mai înalt nivel.

Am vorbit și despre cariera mea, cum am început, ce piedici am avut, cum am reușit să depășesc anumite obstacole sau șabloane, cum ar fi că sunt moldovean și că veneam într-o nouă lume, în București. Am discutat și despre galele mele, cum am început, cât de greu mi-a fost. La fel, cum lucram cu marile corporații, veneam cu raport media după fiecare gală, câte interacțiuniu au fost pe Social Media, câte știri au fost pe PRO TV sau pe știrile canalului cu care lucram.

O întreagă industrie în spate penru organizarea unei gale de kickboxing...

Da, trebuie să fii foarte profesionist în ceea ce faci. Am venit atunci, la SBA, cu cifre și cu o prezentare profi. Mai ales că discutam despre business în sport, despre marketing și despre felul cum vindem un produs. Până la urmă, Dynamite Fighting Show este ca o firmă de publicitate. Oferă un anumit spațiu publicitar unor parteneri care vor să meargă cu promoția noastră pe termen lung. Pentru că nu pot să fac reclamă la un brand apărând o singură dată. Trebuie să-l faci pe termne lung. Plus că, pe lângă tv, avem canalele Social media, care sunt foarte importante. Avem INside Dynamite, care este de fiecare dată transmis pe Facebook și pe Youtube. Avem mai multe căi de a promova un brand.

Ai angajați care se ocupă special de Social Media?

Da, am. Alin Huiu se ocupă. El este și managerul promoției.

Locul 3 în Europa în 2020!

Este firma ta în întregime sau ai și asociați?

Este firma mea. Am avut la început un asociat, care s-a retras apoi din anumite motive. Am luat eu firma de la zero, mi-a fost greu să caut și să conving parteneri care să ajute acest proiect. În cele din urmă, am reușit. Și uite că, la ora actuală, Promoția este pe un trend ascendent, facem Gale reușite, la nivel european. Noi am reușit să organizăm trei evenimente în 2020, în plină pandemie. Chiar s-a făcut un studiu și am fost pe locul 3 în Europa cu tot ce înseamnă evenimente și gale. Asta în 2020, repet. Anul ăsta, celelalte mari promoții au făcut și ele evenimente. Toată lumea știe acum de Dynamite Fighting Show, oriunde mergi în tagma noastră.

Sunteți cunoscuți acum.

Suntem cunoscuți, am și brandul meu, am și imaginea mea, cu care am reușit să cresc această promoție.

Cu partener PROTV, nu?

Da, eu am fost crescut de PROTV. Împreună am făcut lucruri profesioniste. Nu a existat niciodată vreo discuție că n-am reușit să menținem un standard. Am fost crescut în standardul PROTV-ului și uite că am reușit să atingem același target.

Din câte știu, ai terminat Facultatea de Drept...

Da, sunt jurist ca profesie, am absolvit și Colegiul Național de Apărare, sunt masterand la Istorie și Filozofie cu Istoria României în Europa de sud-est.

„Le spun mereu sportivilor să citească, să se dezvolte personal”

T e-a ajutat în sport faptul că ai studiat atât de mult? Să gândești mai repede, să aplici o anumită strategie?

M-a ajutat foarte mult! Eu le spun mereu sportivilor să citească, să se dezvolte personal. E clar că inteligența în sport este foarte importantă. Atunci când te lupți, trebuie să iei decizii la miime de secundă. Trebuie să contracarezi o acțiune a adversaruui sau să găsești soluția care să te scoată dintr-o încurcătură. Degeaba ești puternic dacă nu ai inteligența să dezvolți anumite serii de lovituri și să te adaptezi la adversarul pe care îl ai în față.

Forța aceea explozivă pe care o aveai în lupte se și antrenează sau e doar nativă?

Cu forța explozivă te naști. Poți antrena condiția fizică oricând, dar cu explozia și viteza te naști. Și trebuie să găsești momentul acela în meci în care să folosești acea forță, să gândești când trebuie să acționezi.