"Am simtit ca il pierd, nu mai respira!" Momentul de cumpana prin care a trecut Catalin Morosanu cand avea 12 ani 

Invitat pentru un interviu din seria "Hai sa fim Super!", Catalin Morosanu a vorbit despre un eveniment impresionant, din copilarie.

Celebrul luptator de kickboxing a povestit o intamplare care i-a marcat copilaria si care a avut loc atunci cand el avea 12 ani. Sportivul s-a aflat in situatia de a salva un copil de la inec.

"Aveam 12 ani, langa mine era un iaz. Veneau copiii si se scaldau. La un moment dat a inceput sa strige cineva: 'Catalin! Catalin! Se ineaca cineva!'. M-am dus, nu stiam ce sa fac, m-am aruncat in apa dupa copilul respectiv. M-am bagat sub apa, i-am prins mana si l-am tras... Tin minte si nu exagerez, vedeam filmul Baywatch. Am facut exact ca in film, respiratie gura la gura. La un moment dat am simtit ca il pierd, i-am deschis gura cu mainile. Si-a revenit, s-a ridicat panicat si a luat-o la fuga prin padure. A fost un moment foarte greu pentru mine, traumatizant. M-am intalnit cu baiatul respectiv, are o familie. Ma bucur ca mi s-a intamplat chestia asta, Dumnezeu mi-a dat ocazia sa salvez o viata.", a marturisit Morosanu.

