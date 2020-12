EXCLUSIV | "Ii place palinca, e roman!" Catalin Morosanu, savuros dupa de Benny l-a distrus pe Badr Hari: "A fost o lupta ca-n filme!"

Catalin Morosanu a comentat in direct la Ora Exacta in Sport victoria impresionanta a lui Benny Adegbuyi cu Badr Hari.

Catalin Morosanu a fost impresionat de lupta castigata de Benny Adegbuyi, care a reusit sa il invinga prin knockout pe faimosul Badr Hari.

Morosanu recunoaste ca s-a temut ca Benny poate sa piarda lupta, dupa ce in repriza a doua romanul a fost trimis la podea si numarat.

"Vreau sa subliniez ca Benny e un roman adevarat. Ii place palinca! E clar ca e roman adevarat, va spun pentru ca am stat alaturi de el si stiu ca e de-al nostru.

A fost o lupta ca in filme din punctul meu de vedere. Exact ca in Rocky. Prima repriza hai sa zic egala, a doua hai sa zic a lui Badr Hari, iar in a treia Benny a revenit si a castigat. Benny a fost foarte puternic psihic, o lupta foarte frumoasa si presa internationala inca scrie despre acest meci.

Pentru noi e o bucurie foarte mare ca a castigat Benny acest meci, e o victorie extraordinara pentru kickboxing-ul romanesc.

Mi-a fost frica ca pierde Benny in repriza a doua. Au fost niste momente dificile si mi-a fost frica de asta. Faptul ca a avut a treia repriza a fost ceva extraordinar. A demonstrat ca e un campion adevarat! Asta fac campionii! A avut acea sclipire si va spun cu mana pe inima ca are o sansa mare sa ia centura mondiala.

Rico s-a batut cu Badr Hari si daca Hari nu isi luxa genunchiul avea sanse mari sa castige acel meci.

Am o incredere imensa ca poate sa faca acest lucru si noi trebuie sa ne mandrim cu un astfel de ambasador al Romaniei", a spus Catalin Morosanu, la PRO X.

Benny: "Nu era posibil sa pierd dintr-o greseala!"

Benny i-a raspuns lui Morosanu si spune ca nu a renuntat la victorie nici macar atunci cand a fost trimis la podea:

"Cand eram numarat ma gandeam ca nu e posibil ca dupa o prima repriza buna, dupa ce am simtit ca pot sa castig meciul, sa pierd dintr-o greseala.

Dupa ce esti numarat intr-o repriza o pierzi cu 10-8 si e foarte greu sa revii in meci.

Am fost imbarbatat bine de la colt, mi-au spus ca sunt foarte bine. Mi-au spus sa stau 10-15 secunde si dupa care sa intru la lupta.

Mi-am revenit, stiam ca sunt mai puternic si mi-a iesit", a spus Benny.