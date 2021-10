Cătălin Moroșanu: "România, fără frică! Să nu mai avem sentimente de inferioritate!" Mesaj puternic îndreptat spre tricolori 

de Florin Caramavrov

Cătălin Moroșanu (37 de ani) vorbește în ultima parte a interviului pentru sport.ro despre punctul în care a ajuns naționala de fotbal în cursa de calificare spre barajul Campionatului Mondial din Qatar.

În opinia fostului luptător de kick-boxing, sportul românesc are nevoie de psihologi pe toate palierele, ba mai mult, duce discuția și mai departe, spunând că astfel de specialiști ajută întreaga societate.

Citește AICI prima parte a interviului cu Cătălin Moroșanu.

La fotbal te uiți? Ai văzut ultimele meciuri ale României?

Am fost pe stadion la meciul cu Armenia, o experiență frumoasă. Foarte mulți fani are acest sport și eram un pic invidios că nu are și kickboxing-ul atâția. Sper ca tricolorii să meargă în baraj și să se califice apoi la Mondial.

„Să nu mai avem sentimentul de inferioritate față de marile națiuni ale lumii!”

E nevoie și de ceva răutate, cum aveai tu în ring, la naționala României?

Răutate trebuie să existe, dar și asumarea unor pase, a unor driblinguri. Nu poți zice doar: lasă, că dau pasă colegului și driblează el sau trage el la poartă. Fiecare trebuie să-și asume niște acțiuni și să încerce să depășească mentalitatea aceea pe care mereu o avem când jucăm cu Germania, Franța... Nu trebuie să le fie frică. Trăim într-o societate globalizată, nu trebuie să mai avem sentimentul acela de inferioritate. Eu nu l-am avut niciodată.

Cam există la români acest sentiment...

Există! Mie nu mi-a fost frică niciodată. Noi trebuie să creștem lei, nu cățeluși! De asta are nevoie sportul românesc, de oameni cu caractere puternice, care pot oricând să-și depășească condiția.

Dar la meciuile pe care le-ai disputat, au existat emoții, teamă?

Am avut emoții mereu, am avut un sentiment de frică inițial, dar problema e cum îți învingi frica și cum reușești să îți canalizezi acel sentiment în meci. Eu îmi folosesc emoțiile în mod constructiv. Intru într-un sistem de autoapărare pe care-l are organismul și reușesc să mă concentrez de trei sau de patru ori mai mult decât într-o stare de relaxare.

„Vizualizați victoria, vizualizați lupta!”

Ai antrenat mentalul, bănuiesc...

Foarte mult! Antrenamentul psihologic este foarte important. De asemenea, vizualizarea este cea mai importantă. Le-am spus-o multor sportivi: vizualizați victoria! Vizualizați cum vă luptați, vizualizați ce ar trebui să faceți în meci! Făcând asta în fiecare zi, te obișnuiești cu adversarul, cu meciul și automat îți dai drumul la niște serii pe care le-ai lucrat în subconștientul tău și te comporți exact așa cum ai vizualizat tu meciul.

Ce le-ai spune jucătorilor naționalei României înaintea unui joc important, să zicem din barajul pentru Mondiale?

Le-aș spune: „Aveți un talent și o valoare destul de mari. Trebuie să vă depășiți orice inferioritate în fața unor adversari care joacă la echipe mai mari. Acum, nu contează asta. Reprezentați o nație care a avut rezultate mari în fotbal, voi sunteți descendenții Generației de Aur, trebuie să vă mândriți cu asta. Dacă aveții tăria asta în voi și credeți că sunteți mai tari decât adversarul, atunci oricând puteți să faceți o surpriză”. Mi-a plăcut Ianis Hagi cu Germania. I-a păsat că are Germania în față? A driblat și a dat gol! Cred că este mai mult o chestiune psihologică.

Toată societatea românească, la psiholog!

Poate trebuie antrenați mai mult din acest punct de vedere...

Păi toate naționalele mari au echipă de psihologi în staff. Nu e nicio rușine să mergi la psiholog, trebuie să depășim clișeul ăsta. De fapt, cred că toată societatea românească are nevoie de psihologi.

Trebuie să mergem toți la psiholog, toată țara.

Să ne ducem cu toții la psiholog și să depășim problemele astea, să fim mai buni, să ne dezvoltăm personal, să încercăm să scăpăm de toate chestiunile negative care ne vin în minte în fiecare zi. Orice șut în fund este un pas în față. Crede-mă ce-ți spun: la mine, din orice rău a ieșit câte un bine. Dacă reușești să vezi așa lucrurile, o să ți se pară viața mai frumoasă și mai ușoară.