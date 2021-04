Putini stiau asta despre el! Ce studii superioare are Catalin Morosanu: "Mama si-a dorit sa fiu politist"

Catalin Morosanu a fost invitatul Geaninei Ilies pentru un interviu din seria "Hai sa fim Super!".

Luptatorul de kickboxing a vorbit despre copilaria sa, despre dificultatile cu care s-a confruntat cand se afla la scoala, dar si cum a reusit sa treaca peste momentele in care se simtea fara speranta.

Morosanu a povestit si despre cat de mult a contat educatia in dezvoltarea sa si a dezvaluit ce studii a facut de-a lungul timpului, dar si ce isi doreste sa faca pe viitor.

"Mama si-a dorit sa fiu politist, tata si-a dorit sa fiu silvicultor. In cele din urma m-am inscris la Facultatea de Drept cu gandul sa ajung avocat. Am terminat facultatea, sunt jurist ca profesie. In acelasi timp am terminat si Colegiul National de Aparare, iar acum sunt masterand la geopolitica. In viitor, imi doresc sa fiu asistent universitar, sa-mi dau si doctoratul. Mi-ar placea sa merg in zona de marketing sportiv, am experienta, stiu cum se creeaza un brand sportiv, cum trebuie vandut. Visul meu e sa fiu mentor pentru multi copii", a marturisit Catalin Morosanu.

