Primul gol primit de Ionut Radu in Serie A! Ghinion urias pentru capitanul nationalei de tineret

Portarul roman de 21 de ani nu a mai putut evita golul.

Ionut Radu, capitanul nationalei de tineret a Romaniei, formatie care este aproape de calificarea la Campionatul European din 2019, a devenit titular la Genoa. El a intrat pentru a 2-a oara titular in poarta insa, spre deosebire de partida cu Chievo, Radu n-a mai scapat fara gol primit.

In deplasarea de la Frosinone, Ionut Radu a fost invins pentru prima data in Serie A - el mai jucase 18 minute pentru Inter Milano in mai 2016 si etapa trecuta, fara a primi gol. Acum, Ionut Radu a primit gol de la Camillo Ciano din penalty!

Genoa conduce insa la pauza cu scorul de 2-1, Piatek reusind o dubla si ajungand la cota 8 in acest sezon, fiind golgheterul din Serie A!