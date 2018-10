Surpriza lui Contra! Selectionerul apeleaza la ajutorul lui Radoi: convocare de ultim moment la nationala

Decizie surprinzatoare luata de Cosmin Contra.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Selectionerul nationalei are mari probleme in aparare dupa accidentarile lui Vlad Chiriches si Mihai Balasa, astfel ca va apela la Mirel Radoi. Potrivit TelekomSport, Cosmin Contra intentioneaza sa-l aduca pe Ionut Nedelcearu de la nationala de tineret.

Nedelcearu este suspendat pentru meciul nationalei de tineret cu Tara Galilor si ar putea juca doar in partida cu Liechtenstein. Cum nationala lui Radoi este calificata in proportie de 99% la Campionatul European de anul urmator, mai are nevoie de 4 puncte din aceste doua meciuri, Nedelcearu ar mai fi mai util nationalei mari.

Evident, suspendarea il va urmari pe Nedelcearu si sub comanda lui Contra. Nu va putea juca impotriva Lituaniei, insa va putea fi folosit in confruntarea cu Serbia din Nations League.