A jucat de 5 ori pentru nationala Frantei, acum schimba echipa! Un jucator da campioana mondiala pe o tara africana!

Mijlocasul Geoffrey Kondogbia va juca pentru nationala Republicii Centrafricane. El a jucat de 5 ori pentru Franta, insa de fiecare data in meciuri amicale.

Kondogbia, mijlocasul Valenciei, fost la Sevilla, AS Monaco si Inter Milano, va juca pentru nationala Republicii Centrafricane.



Geoffrey Kondogbia a evoluat intre 2013 si 2015 in cinci meciuri pentru Franta, insa toate neoficiale. Cum el nu a mai fost chemat de Didier Deschamps, s-a hotarat sa dea curs invitatiei primite din tara sa de origine, Republica Centrafricana.



El va juca pentru Republica Centrafricana in preliminariile pentru Cupa Africii.

Republica Centrafricana nu s-a calificat niciodata la un turneu de Cupa Africii.