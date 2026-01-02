GALERIE FOTO Cuplu în UFC: Alex Pereira şi-a oficializat relaţia cu luptătoarea Tracy Cortez

Cuplu &icirc;n UFC: Alex Pereira şi-a oficializat relaţia cu luptătoarea Tracy Cortez Sporturi
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Superstarul din UFC trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

TAGS:
Alex PereiraTracy CortezUFCMagomed AnkalaevErina Blanchfield
Din articol

CITEȘTE ȘI: Derby-ul românesc din Emirate, ACUM pe Sport.ro!

  • Cortez tracy 0
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Alex Pereira, superstarul din UFC, şi luptătoarea Tracy Cortez şi-au oficializat relaţia joi, pe conturile lor de Instagram.

Pereira, campion UFC la categoria 93 kg, şi Cortez, locul 8 la categoria 57 kg sunt acum și oficial un cuplu.

Ea - 32 de ani, el - 38 de ani

Tracy Cortez (32 de ani) a postat o fotografie în care se sărută cu Alex Pereira (38 de ani), fotografia fiind însoţită de inimioare şi de mesajul: „Intrăm în 2026”, cu melodia „Cosita Linda” în fundal.

Brazilianul a făcut acelaşi lucru pe contul său de Instagram, unde are 7,8 milioane de urmăritori, publicând o fotografie în care îşi îmbrăţişează partenera în jurul taliei, în timp ce ea zâmbeşte.

Americanca (12 victorii, 3 înfrângeri în carieră) vine după o înfrângere în faţa Erinei Blanchfield, în noiembrie, la UFC 322, în timp ce Pereira (10 victorii, 2 înfrângeri în UFC) şi-a recâştigat centura la categoria semigrea în octombrie, după ce l-a învins pe Magomed Ankalaev, în meciul revanşă, notează news.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de &icirc;ntrebare
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
ULTIMELE STIRI
Ultimele vești despre Tahirys Dos Santos, fotbalistul lui Metz grav rănit &icirc;n incendiul de la Crans-Montana!
Ultimele vești despre Tahirys Dos Santos, fotbalistul lui Metz grav rănit în incendiul de la Crans-Montana!
Sfatul primit de Ngezana după ce fundașul de la FCSB a fost luat la &rdquo;șpițuri&rdquo; de fani: &rdquo;Stai departe de ele!&rdquo;
Sfatul primit de Ngezana după ce fundașul de la FCSB a fost luat la ”șpițuri” de fani: ”Stai departe de ele!”
Derby-ul rom&acirc;nesc din Emirate, ACUM pe Sport.ro! Necaz pentru Daniel Isăilă
Derby-ul românesc din Emirate, ACUM pe Sport.ro! Necaz pentru Daniel Isăilă
Lovitură grea pentru Reghecampf: &bdquo;E disperat!&ldquo;
Lovitură grea pentru Reghecampf: „E disperat!“
Străinii r&acirc;d de FCSB după ce campioana Rom&acirc;niei a refuzat să &icirc;i &icirc;nfrunte &icirc;ntr-un amical
Străinii râd de FCSB după ce campioana României a refuzat să îi înfrunte într-un amical
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Decizia luată de fanii lui Chelsea după ce au aflat despre problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu

Decizia luată de fanii lui Chelsea după ce au aflat despre problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu

Liber de contract de 4 luni, fostul jucător de la FCSB poate ajunge &icirc;n Liga 2: &rdquo;Le-am zis că aș veni la ei!&rdquo;

Liber de contract de 4 luni, fostul jucător de la FCSB poate ajunge în Liga 2: ”Le-am zis că aș veni la ei!”

FCSB, fără Florin Tănase: &rdquo;Nu iau eu decizii &icirc;n locul lui!&rdquo; Reacția lui Gigi Becali

FCSB, fără Florin Tănase: ”Nu iau eu decizii în locul lui!” Reacția lui Gigi Becali

Un fotbalist, printre victimele cumplitei tragedii din Elveția &icirc;n noaptea de Revelion: &rdquo;Suntem profund afectați și șocați&rdquo;

Un fotbalist, printre victimele cumplitei tragedii din Elveția în noaptea de Revelion: ”Suntem profund afectați și șocați”

Anunțul momentului! Horațiu Moldovan poate ajunge direct &icirc;n Champions League. Negocierile sunt avansate

Anunțul momentului! Horațiu Moldovan poate ajunge direct în Champions League. Negocierile sunt avansate

Chelsea a decis! Fostul antrenor de la Manchester City va prelua echipa

Chelsea a decis! Fostul antrenor de la Manchester City va prelua echipa



Recomandarile redactiei
Ultimele vești despre Tahirys Dos Santos, fotbalistul lui Metz grav rănit &icirc;n incendiul de la Crans-Montana!
Ultimele vești despre Tahirys Dos Santos, fotbalistul lui Metz grav rănit în incendiul de la Crans-Montana!
Străinii r&acirc;d de FCSB după ce campioana Rom&acirc;niei a refuzat să &icirc;i &icirc;nfrunte &icirc;ntr-un amical
Străinii râd de FCSB după ce campioana României a refuzat să îi înfrunte într-un amical
Louis Munteanu, deturnat?! Echipa care vrea să-l țină &icirc;n Europa a intrat pe fir: &bdquo;Top class!&ldquo;
Louis Munteanu, deturnat?! Echipa care vrea să-l țină în Europa a intrat pe fir: „Top class!“
Ieșită din top 400 WTA, Ana Bogdan a luat o primă decizie majoră, după retragerea din tenis
Ieșită din top 400 WTA, Ana Bogdan a luat o primă decizie majoră, după retragerea din tenis
Dinamo a prezentat primul transfer din străinătate pe 2026! &rdquo;Internaționalul bulgar s-a alăturat dinamoviștilor&rdquo;
Dinamo a prezentat primul transfer din străinătate pe 2026! ”Internaționalul bulgar s-a alăturat dinamoviștilor”
Alte subiecte de interes
Ies sc&acirc;ntei! Merab Dvalishvili - Alex Pereira, la UFC 320 (VOYO, duminică de la ora 5:00)
Ies scântei! Merab Dvalishvili - Alex Pereira, la UFC 320 (VOYO, duminică de la ora 5:00)
Lovitura s-a auzit &icirc;n toată sala! K.O. brutal &icirc;n UFC 276: &bdquo;E un asasin!&rdquo;&nbsp;
Lovitura s-a auzit în toată sala! K.O. brutal în UFC 276: „E un asasin!” 
Direct &icirc;n UFC! Rom&acirc;nca face o avere din OnlyFans, dar a prins contractul carierei
Direct în UFC! Românca face o avere din OnlyFans, dar a prins contractul carierei
A devenit campion UFC la șase ani și o lună. Povestea luptătorului care nu s-a născut de ziua lui&nbsp;
A devenit campion UFC la șase ani și o lună. Povestea luptătorului care nu s-a născut de ziua lui 
CITESTE SI
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de &icirc;ntrebare

stirileprotv O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare

Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

protv Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

Revelionul &icirc;n Coreea de Nord, &icirc;n imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi &icirc;n Phenian | GALERIE FOTO

stirileprotv Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO

Cum a arătat prima zi &icirc;n Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților c&acirc;nd clienții vor să achite cu noua monedă

stirileprotv Cum a arătat prima zi în Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!