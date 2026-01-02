Derby-ul românesc din Emirate, ACUM pe Sport.ro! Necaz pentru Daniel Isăilă

Alex Pereira, superstarul din UFC, şi luptătoarea Tracy Cortez şi-au oficializat relaţia joi, pe conturile lor de Instagram.

Pereira, campion UFC la categoria 93 kg, şi Cortez, locul 8 la categoria 57 kg sunt acum și oficial un cuplu.

Ea - 32 de ani, el - 38 de ani



Tracy Cortez (32 de ani) a postat o fotografie în care se sărută cu Alex Pereira (38 de ani), fotografia fiind însoţită de inimioare şi de mesajul: „Intrăm în 2026”, cu melodia „Cosita Linda” în fundal.

Brazilianul a făcut acelaşi lucru pe contul său de Instagram, unde are 7,8 milioane de urmăritori, publicând o fotografie în care îşi îmbrăţişează partenera în jurul taliei, în timp ce ea zâmbeşte.

Americanca (12 victorii, 3 înfrângeri în carieră) vine după o înfrângere în faţa Erinei Blanchfield, în noiembrie, la UFC 322, în timp ce Pereira (10 victorii, 2 înfrângeri în UFC) şi-a recâştigat centura la categoria semigrea în octombrie, după ce l-a învins pe Magomed Ankalaev, în meciul revanşă, notează news.ro.

