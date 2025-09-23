GALERIE FOTO Tripla campioană europeană Maria Coman, la 21 de ani!

Tripla campioană europeană Maria Coman, la 21 de ani! Sporturi
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sportiva dinamovistă a dominat Campionatul European de karate din această lună.

Astăzi, 23 septembrie, multipla campioană europeană la karate Maria Coman împlinește 21 de ani.

Sportiva legitimată la Dinamo a fost felicitată de clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare, alături de două glorii dinamoviste care își sărbătoresc zilele de naștere, vicecampionii olimpici Aneta Mihaly (canotaj) și Daniel Dumitrecu (box).

”Sărbătoriții zilei la CS Dinamo - 23 septembrie

👉Aneta Mihaly (canotaj – n. 1957) - medaliată cu argint la Jocurile Olimpice Los Angeles 1984 și triplă medaliată la campionatele mondiale (un argint și două de bronz) 

👉Daniel Dumitrescu (box – n.1968) - vicecampion olimpic la box în 1988, la Seul, medaliat cu argint la Europenele din 1989 

👉Maria Coman (karate - n. 2004) - multiplă medaliată europeană și mondială. Nu mai departe de săptămâna trecută a cucerit trei medalii de aur la europenele de goju-ryu”, a postat CS Dinamo București.

Dinamovista Maria Coman, triplă campioană continentală la karate la Europeanul din septembrie

Maria Coman a devenit triplă medaliată cu aur la ultimul Campionat European de karate Goju-Ryu.

Competiția continentală s-a desfășurat la Timișoara în luna septembrie.

Performera secției, unde antrenor este Traian Iancu, a câștigat titlul de campioană europeană la categoria open, categoria +68kg și la echipe.

La 14 ani, Maria Coman avea 10 pe linie la școală

În 2019, Maria Coman a fost protagonista unui reportaj PRO TV. Maria avea atunci 14 ani, era în Top 10 mondial la karate și avea nota 10 pe linie la școală.

"Gimnastica aerobică mă ajută la mobilitate, să dau mai bine cu picioarele în cap! Cât de curând, sper eu, vreau să ajung pe primul loc în lume! Cel mai mare vis al meu este să ajung la Olimpiadă!", declara atunci Maria.

"E ambițioasă, luptătoare și cu mult bun simț. Sunt niște criterii foarte grele ca să ajungi în acest top", o lăuda antrenorul Dragoș Vărzaru.

